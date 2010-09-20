-YILDIZ: PETROL ARAMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİZ ANKARA (A.A) - 20.09.2010 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, ''Karadeniz'de petrol çıkabilir, çıkmayabilir de. Çıkmaması durumunda arama faaliyetlerinden kesinlikle vazgeçmeyeceğiz'' dedi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile ABD petrol şirketi Chevron arasında Karadeniz Ortak İşletme Anlaşması, Sheraton Oteli'nde düzenlenen törenle imzalandı. İmza töreninde konuşan Yıldız, anlaşma çerçevesinde TPAO ve Chevron'un kademeli olarak operatörlük üstleneceğini dile getirdi. Giderek büyüyen Türkiye ekonomisinde enerji ihtiyacının her geçen gün arttığına işaret eden Yıldız, büyüme kalemlerini karşılayacak enerji kaynaklarının artırılması gerektiğini, bunun için de Rusya ve ABD'nin yanı sıra diğer ülkelerle de ister kamu, ister özel sektör aracılığıyla olsun geliştirilebilecek projeler bulunduğunu kaydetti. Yıldız, ''Ben yarını inşallah bugünden daha iyi olan bir Türkiye'nin, TPAO'nun arama faaliyetlerine ayırdığı ödeneklerin 10-12 katına çıktığı bir ortama ve BOTAŞ gibi şirketlerin çok önemli projelere imza atacağı süreçlere de gireceğine inanıyorum. Bu tür projelerin ülkemize, bölgemize, ortaklarımıza güzel sonuçlar getireceğine de inanıyorum'' diye konuştu. -YILDIZ'IN IRAK SEYAHATİ- Anlaşma öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yıldız, bir gazetecinin ''Irak'ta bir bombalı saldırının ucundan dönmüşsünüz'' şeklindeki sözleri üzerine, dün Kerkük-Yumurtalık Ham Petrol Boru Hattı'na ilişkin yapılan anlaşmanın yenilenmesi için Bağdat'a gittiğini hatırlatarak şunları söyledi: ''Önce kum fırtınasından dolayı 1,5 saat kadar havada kalmak zorunda kaldık. Bağdat'a 1,5 saatlik gecikmeyle indik. Daha sonra yol güzergahında bir bombalı saldırı olduğunu gördük. Hatta bir 15 metre kadar yaklaşmışız. Sonra güzergahı değiştirdiler. Ama hamd olsun gördüğünüz gibi karşınızdayız. Dün Irak tarafı bizi son derece iyi ağırladı. Güvenlik önlemleri de son derece üst düzeyde idi.'' Petrol hatlarının güvenliğiyle ilgili sorular üzerine Yıldız, hem özel güvenlik, hem de Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir kısım artı önlemleri olacağını belirterek, ''Hem Türkiye'de geliştirdiğimiz projelerin, hem de Avrupa'ya gidecek petrol ve doğalgazın arz güveliğiyle alakalı hatlarla alakalı bir sıkıntı doğmayacağını söyleyebiliriz. Biz bu konularda çok rahat olduğumuzu söyleyebiliriz'' dedi.