-YILDIZ PATLAMASININ ESRARI ÇÖZÜLDÜ PARİS (A.A) - 13.09.2010 - Fransa'nın güneybatısındaki Orgueil köyünün yakınlarına 1864 yılında düşen ünlü bir göktaşı, daha Güneş sistemi doğmadan meydana gelen bir yıldız patlamasının esrarını aydınlattı. Amerikalı ve Fransız bilim adamlarından oluşan bir ekip, 9 kilosu Fransa'nın başkenti Paris'teki Doğa Tarihi müzesinde saklanan göktaşında, Güneş sisteminin doğmasından çok önce meydana gelen süpernovadan iz bulunduğunu bildirdi. Bilim adamlarına göre, ömrü bitiğinde, bir yıldız patlıyor ve bu patlama sonucu dağılan kimyevi maddeler uzaya yayılıp onu zenginleştiriyor. Bilimadamları, bazı göktaşları üzerinde yaptıkları 40 yıl süren araştırmalar sayesinde, 4 buçuk milyar yıl önce bir yıldızın patladığını biliyorlardı, yalnız Fransa'nın Orgueil köyünün yakınlarına düşen göktaşındaki örnekte olduğu gibi, bazı göktaşlarındaki krom birikmesini anlayamıyorlardı. Orgueil köyünün yakınlarına düşen göktaşından aldıkları bin 500 taş parçacığını tahlil eden Amerikalı ve Fransız bilim adamları, krom 54 zengini özel bir nanopartiküle rastladıklarını açıkladılar. Amerikan bilim dergisi "The Astrophysical Journal"'da yayımladıkları araştırmada, bilim adamları, bu sözkonusu nanopartikülün Güneş sistemi doğmadan önce de var olduğunu ve Güneş sisteminin oluşumuna katkıda bulunduğuna işaret ediyorlar. Araştırmaya göre, Güneş sisteminin oluşmasını sağlayan gaz ve toz bulutlarına süpernova tarafından seripştirilen krom 54 zengini nanopartiküler, Güneşin, gezegenlerin ve göktaşların oluşumu sırasında boylarına göre ayıklandılar ve aşırı miktarda nanopartikül, Orgueil köyünün yakınlarına düşen göktaşında birikti. Araştırma, sözkonusu nanopartikülerin boyunun bir saç tellinden daha da ince olduğunu belirtiyor. Araştırma, bilim adamlarının, yeni tahliller sayesinde hangi süpernova türlerinin bu krom zengini parçacıkları meydana getirdiğini anlayabileceklerini ifade ediyor.