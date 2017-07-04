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Spor

Yıldız oyuncunun Galatasaray'a transferini De Jong engellemiş!

Galatasaray'ı reddetti, Başakşehir'e gidiyor

04 Temmuz 2017 15:27

Galatasaray'ın gündeminde yer alan Gael Clichy'nin transferinin, sarı-kırmızılı formayı giyen Nigel De Jong yüzünden gerçekleşmediği ileri sürüldü. İngiltere'nin Manchester City kulübünde birlikte forma giyen ikiliden Galatasaray forması giyen De Jong'un, sarı-kırmızılı kulübe gelmeyi düşünen Fransız sol bek Clichy'e olumsuz referans vererek transferi engellediği iddia edildi.

BeINSports'un haberine göre; Fransız oyuncu, Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardığı dönemlerde Manchester City'den takım arkadaşı Nigel De Jong'a görüşmelerini sordu. De Jong’un “ödemeler zamanında yapılmıyor. Sürekli hoca değişikliği yaşanıyor” cevabı sonrası Fransız yıldız Clichy, kararını değiştirdi.

Başakşehir yönetimiyle görüşmek üzere 4 Temmuz'un ilk saatlerinde gelen Clichy'nin, bu görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde İstanbul ekibine imza atması bekleniyor.

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