-YILDIZ OYUNCULAR TEMBEL OLMAYACAK TRABZON (A.A) - 06.09.2010 - Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, ''Takımda oyuncuların çoğunun yıldız oyuncular olabileceğini düşünüyorum, ama yıldızlar duman çıkarmaz, kıvılcım çıkarırlar. Parlarlar, etrafına ışık verir, katkı yaparlar. O nedenle yetenekli yıldız oyuncular asla tembel olmayacaklar, çalışkan olacaklar'' dedi. Güneş, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Trabzonspor'dan beklentilerinin ilkeli, prensipli, samimi ve açık olan bir kulüp ve takım olmak olduğunu anımsatarak, ''Oynadığımız oyundan keyif alıp, keyif vermek istiyoruz. Kendisi oynayan, rakibe oynatmayan takım olmak istiyoruz'' diye konuştu. Son oynadıkları Antalyaspor maçının oyun olarak hayal kırıklığı olduğunu ifade eden Güneş, ''Ama bu sezona baktığımızda takım olarak iyiye gittiğimiz işaretini gördük ve bunu hep olumlu kullandık. Biz bir maçı kazanarak büyük olup, bir maçı kaybederek küçük olmadığımızı göstermek istiyoruz. Bunu söylüyoruz. Bunu söylerken de yanlış anlaşılmaları engellemek istiyoruz'' dedi. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Liverpool karşısında kaybettiklerinde oyun olarak iyi işler yaptıklarını söylediklerini dile getiren Güneş, şöyle devam etti. ''Avrupa Ligi'ne kalma şansımızı kaybetmemize karşın bunu hoşgörüyle karşıladık. Oysa Antalyaspor maçında sadece iki puan kaybettik. Bu maç sonrası olumsuz konuşmamızla ilgili yanlış anlaşılmalar var. Bizim söylediğimiz, bizim yapmamız gerekenleri o gün yapmamaktı. Sonuçta yenemeyebiliriz. Onun için yanlış algılamalardan çıkıp kamuoyu oluşturduğunuz zaman yanlış şeylere varıyoruz. Bu hem takıma hem kulübe zarar veriyor. Ben oyuncularıma eleştiriyi toplantıdan önce de sonra da yapıyorum. Çünkü kendi gerçeklerinizi görüp açık ve samimi olarak söyleyeceğiz. Söylemekteki amacımız onları birbirimizi kötülemek değil. Tam tersine sorunlarımızı bilmek ve çözümlemek. Kaldı ki ben şikayetçi değilim, tam tersine çözüm için buradayım. Bunları söylememdeki düşünce, bunlar kamuoyunda konuşulsun, paylaşılsın, tekrar bize eksiğimiz varsa doğru olarak gelsin. Doğru söylemişsek kamuoyu tarafından kabul edilip geliştirilsin diye söylüyorum. Yoksa ben düşüncelerimi zaten biliyorum, uyguluyorum. Bana ait olan düşüncemin bende olmasından çok kamuoyuyla paylaşmak da önemli. Kamuoyuna katkı yapmasını sağlayarak takım üzerinde olumlu hava yaratmak istiyoruz. Bazı ifadeler karmaşık hale getiriliyor. Bu da sağlıklı değil.'' Bordo-mavili takımın Liverpool'a elenmesinden büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Güneş, şunları söyledi: ''Çünkü bir yıl boyunca Avrupa maçlarından uzak kalıyorsunuz ve bir daha o kupada mücadele etmek için bir yıl daha çalışmak lazım. Bu kadar emeğin karşılığında gayet soğukkanlı davranan bir kişi olarak 2 puan kaybettiğimiz Antalyaspor maçında oyuncuları suçlayan asla olmadım, ama eleştiririm ya da şöyle söyleyeyim, görüşlerimi paylaştım. Biz yönetici, teknik heyet, oyuncu, medya, taraftar olgusunu birlikte olduğu bir takım oluşturmak istiyoruz. Bu takım içinde düşüncelerin gezmesini istiyoruz. Biz bir gemideyiz. Bu gemi yüzebilmesi için içindekilerin de bu işi bilmesi gerekiyor. Taraftarın olumlu katkısını, medyanın eleştirisini alırız. Oyuncuları da çalıştırırız. Biz kendi içimizde eksiklikleri konuşuruz, ama amacımız iyi bir Trabzonspor oluşturmak.'' Güneş, takımda iyi oyuncuların olduğunu vurgulayarak, ''Çoğunun yıldız oyuncular olabileceğini düşünüyorum, ama yıldızlar duman çıkarmaz, kıvılcım çıkarırlar. Parlarlar, ışık verir, katkı yaparlar. O nedenle yetenekli yıldız oyuncular asla tembel olmayacaklar, çalışkan olacaklar. Onların gelişimi için var olan değerlerini teknik, taktik, fizik güç mental olarak değiştirmek için uğraşıyoruz. İşi iyi yaptıkları zaman da 'yine eksikleri var' diyoruz. Kazandığımız zaman da eksik taraflar oluyor. Bunları oluşturmakta fayda var. Kamuoyunu yönlendirebilirsek daha iyi bir Trabzonspor yaratırız'' diye konuştu. Trabzonspor'da şu anda Trabzonlu oyuncuların sayısının azaldığını dile getiren Güneş, ''Ama bu bir günde olmamıştır. Hiçbir çiçek vaktinden önce yetişmez. Çiçek yetiştirmeyi de iyi bilmek lazım. Antalya maçında sonuca bakarak toz duman havası oluşturmayı doğru bulmuyorum. Bunun camia üzerinde olumsuz etkisinin yararı Trabzonspor'un düşmanlarına olur'' dedi. -FATİH TEKKE'NİN BEŞİKTAŞ'A TRANSFERİ- Güneş, Fatih Tekke'nin Beşiktaş'a transferinde işleyen bir sürecin olduğunu kaydederek, ''İşleyen süreç sonunda, Trabzonsporlu Fatih, Trabzonspor'u seven başarılı olan Fatih, Beşiktaşlı olmuştur. Kendisine hayırlı olsun diyorum, başarılar diliyorum. Süreç, şartların gereği olarak onu Beşiktaş'a getirdi. O da onu planlamış değil, biz de planlamış değiliz. Şartlar, hayatın şartları içinde oyuncular transferinde beklenmeyen gelişmeler olabilir. Önemli olan orada işini iyi yapabilmesi. Yarın ne olur onu bilemeyiz. Bunun böyle süreçten sonra Trabzonspor'a ve Fatih'e zarar verecek bir işleyişi doğru biliyorum. Bu konu, kapanmıştır. Ben iyi oynamasını istiyorum, ama Beşiktaş'ın başarılı olmasını istemiyorum. Onu da özellikle söylüyorum'' diye konuştu. -''COLMAN'IN KAFASI KARIŞIK''- Güneş, Arjantinli oyuncu Gustavo Colman'ın alacağı ücrette iyileştirme konusunun kapandığını belirterek, şunları söyledi: ''Colman'ın başarılı başarısız dönemleri var. Ama Colman, Trabzonspor'a gelen yabancı oyunculardan en iyilerden bir tanesi. Bu yıl kafasının karışık olduğunu düşünüyorum. Bunun olmaması gerekir. Baktım ki vücudu ile beyni aynı uyumu göstermiyor. Transferde iyileştirme talebi oldu. İyileştirme hep benim dönemime rastlıyor. Bu politika ile kulübün ortasına dinamiti atıp bitiriyorsun. Colman, işini yapacak. Kötü oynadığı zaman alacağı ücret düşürülüyor mu? Türkiye hariç bütün ülkelerde ekonomik krize bakıldığı zaman fiyatlar aşağı düşüyor. Hiçbir oyuncu bunu yapmamalı. Bu yıl Colman'ın git gelleri fazla oldu. Liverpool maçında oyunu öne çıktı. Dikkatini verdiği zaman daha iyi. Dikkatini vermesini sağlamamız lazım. Bizim görevimiz de bu. Ekstra para isteme transfer şartlarında yoksa bana göre gereksiz.'' Yattara'nın iyi çalıştığını ve iyi bir profesyonellik örneği gösterdiğini anlatan Güneş, ''Verim olarak Fenerbahçe maçındaki verimini Antalyaspor maçında gösteremedi. Öyle sıkıntısı var. Uzun süre oynamadı, coşkulu oyun tarzını bulamadı belki. Fenerbahçe maçında golün dışında ikinci yarı başında iyi çıkışlarla gol pozisyonları araması vardı, sonra oyundan düştü. İstikrarsızlığı var. Bu oyun yapısıyla daha fazla üstüne koymalı'' dedi. Yeni transfer Jaja'nın yetenekli bir oyuncu olduğunu belirten Güneş, ''Topu aldığı zaman olumlu kullanan oyuncu. Tipik pivot santrfor değil. Oynar, ama yumuşak santrfor tipi. Daha çok orta sahaya faydalı olur diye düşünüyorum. Onun da idman eksiği vardı. Bıraktığı zaman kilo almaya müsait vücudu var, ağırlaşan oyuncu. Top ile birlikte çabuk hareketli bir oyuncu'' diye konuştu. -''UMUT'UN TRANSFER İŞLEYİŞİNDE HATA YAPILMIŞTIR''- Güneş, Liverpool maçı öncesi Fransa'nın Toulouse FC takımının istediği Umut Bulut ile bu konuya ilişkin yaşanan gelişmeler konusunda ise ''Umut, Trabzonspor'a imza atmıştı. 3 yıl daha sözleşmesi sürüyor. Teklif gelebilir, ama bunun uygulanması o dönem yanlış işledi. O dönemde hata yapılmıştı, kulüp, oyuncu zarar görmüştür, ama bitmiştir. Artık kulüp, oyuncu zarar görmeyeceği yapıda cezası da verilip yola devam edilmelidir. Böyle transfer gelişmeleri olabilir, ama oyuncu da idmanına, maçına çıkar ve oynar. Biz 24 oyuncunun hepsinden faydalanmak istiyoruz. Transferde bu tür gelişmelerden etkilenmeden oynamaları gerekiyor. Zamanı gelince transfer konuşulur. Umut'un etkilenmemesi lazım. Bu durumu aşması için ortam müsait. Antalya maçında onu bu gelişmelerden etkilenmiş gördüm. Önümüzdeki maç ne olur onu bilmiyorum'' dedi.