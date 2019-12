-YILDIZ: ÖNCELİĞİMİZ 9 ARKADAŞIMIZA ULAŞMAK AFŞİN (A.A) - 13.02.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Afşin-Elbistan B Termik Santraline kömür sağlanan sahada yaşanan heyelana ilişkin önceliklerinin, kayıp 9 kişiye bir an önce ulaşmak olduğunu söyledi. Yıldız, Afşin-Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğünde yetkililerle yaptığı toplantının ardından yaptığı açıklamada, Afşin-Elbistan B Termik Santraline kömür tedarik edilen ve özel sektör tarafından işletilen Çöllolar kömür sahasında, afet denilebilecek ölçüde ciddi bir toprak kayması olduğunu ifade etti. Olayda 1 kişinin öldüğünü ve haber alınamayan 9 kişinin olduğunun hatırlatan Yıldız, toplantıda olaya ve olayın ardından yürütülen çalışmalara ilişkin yetkililerden ve ilgililerden bilgi aldığını kaydetti. Yıldız, vefat eden işçiye Allah'tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı dileyerek, haber alınamayan 9 kişinin durumuna ilişkin zamanın aleyhlerine çalıştığını bildiklerini, ümitlerini kaybetmemeye çalıştıklarını vurguladı. Toplantıda öncelikli meselenin kayıp 9 kişiye bir an önce ulaşmak olduğunun bir kez daha altını çizdiklerine dikkati çeken Yıldız, şöyle konuştu: ''Bizim en öncelikli meselemizin, bu arkadaşlarımıza ulaşmak olduğunun tekrar altını çizdik. Tabii ki işimiz kolay değil. Burada 50 milyon ton civarında bir topraktan bahsediyoruz. Bir kilometrelik, 2 kilometrelik bir yerin, yaklaşık 110-120 metre kalınlığında, zaman zaman 135 metreyi bulan kalınlıkta kaydığını, ciddi bir toprak kaymasının, heyelanın olduğu bir yerden bahsediyoruz. Bizim önceliğimiz öncelikle 9 arkadaşımıza ulaşabilmek. Ancak bir yandan su çıkıyor, bu toprak suyla besleniyor. Yeni kurtarma ekiplerimizin, ister özel sektörden olsun, isterse kamudan herhangi bir yeni risk, hayati tehlike açısından da çalışmalar son derece dikkatle takip ediliyor. Hem zeminde hem de bu kayan toprakta yapılan analizlerde bu toprağın giderek daha da çamurlaştığını, 400 tane pompayla su çekilen bu yerde şu anda ancak 200 pompanın çalışabildiğini görüyoruz.'' Kayıp 9 kişiye ulaşılabilmesi için yer değiştiren toprağın daha fazla sıvılaşmaması gerektiğini belirten Yıldız, 50 milyon ton hafriyatın içinden 9 kişinin alınabilmesi için çalışma yürütülürken, başka insanların hayatını riske etmemenin de önemli bir konu olduğunu ifade etti. -''KONUMUZ İŞÇİLERE ULAŞMA KONUSUDUR''- Yıldız, alandan kömür tedarik edilen Afşin-Elbistan B Termik Santrali'ne ilişkin ''üretim ne olacak?'', ''kömür olacak mı, olmayacak mı?'' gibi sözler sarfedildiğini duyduklarını kaydederek, bu konuların kendileri için öncelikli olmadığını belirtti. ''Bunlar şu anda bizim önceliğimiz değil. Şu anda bizim tek önceliğimiz var, bu arkadaşlara bir an önce ulaşabilmek. Biz bunun için birtakım alternatif çözümlerini bulabilir ya da bulmayabiliriz. Yani Termik santralin enerji üretimiyle ilgili konu şu anda bizim için öncelikli konu değil. O konuda arkadaşlarımız çalışıyorlar ama bizim en önemli önceliğimiz, buradaki işçiler ve mühendislerimize, topoğraflarımıza ulaşmak'' diyen Yıldız, toprak altında yalnızca işçilerin kalmadığını hatırlattı. Yıldız, şunları kaydetti: ''Bu konu ne üzerinde siyaset yapılacak bir konudur ne de üzerinde parti çalışması yapılacak bir konudur. Burada öncelikle kardeşlerimize ulaşmakla alakalı konumuz vardır. Tabii ki bu konuyla alakalı hem cumhuriyet savcılığımız kanalıyla hem de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla beraber soruşturmalarını başlatmıştır, incelemelerini başlatmıştır. Fakat söz konusu hafriyat çok ciddi bir miktardır, hafriyat çok ciddi bir miktardır. Şu ana kadar Çöllolar'da yapılan çalışmalarda 138 milyon ton toprak alınmıştır. Ama şu anda kayan toprak miktarı 50 milyon tondur. O yüzden bu bulunduğumuz bölgede ciddi bir coğrafya değişikliği oldu. Bu 3-4 kilometrelik alanda ciddi bir coğrafya değişikliği oldu.'' Yıldız, kayıp 9 kişinin bulunması için GSM hassas arayıcılarla elektromanyetik dalgalar gönderilerek, AKUT ekipleriyle ve insana duyarlı köpeklerle, ellerindeki teknik cihazları kullanarak bir çalışma gerçekleştirildiğini bildirdi. 60 metre derinlikteki toprağın 4-5 metreden sonraki bölümünde sıvı ortamın daha çok olmasının kayıp 9 kişiye ulaşılmasını güçleştirdiğini vurgulayan Yıldız, toplantıda yapılabilecek çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını yineledi.