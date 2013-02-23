Yıldız: Nükleer santrallara mühendis yetiştirmek için üniversiteler açılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, kurulması planlanan 4 nükleer tesise mühendis yetiştirmek için üniversiteler açılabileceğini söyledi. Yıldız, "Rusya'nın da aralarında bulunduğu ülkeler ve yabancı firmalar Türkiye'de nükleer üniversite kurmak için teklifte bulundu. Bunları değerlendireceğiz" dedi.

Taner Yıldız, nükleer santral konusundaki son gelişmeleri, Yeni Şafak gazetesinden Yakup Kocaman'a değerlendirdi.

Yıldız, Türkiye'de kurulacak nükleer tesislerde görevlendirilmek üzere mühendis yetiştirildiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Şu an 600'e yakın Türk öğrenci Moskova'daki nükleer üniversitede (National Research Nuclear University) mühendislik eğitimi alıyor. Bu sene ikinci sınıftalar. Burada üniversite veya fakülte kurmak isteyen, öğretim üyelerini getirip burada bir üniversite bünyesinde okutmak isteyenler var. Tekliflerinde bunu söylüyorlar. O üniversiteleri biz seçeceğiz."

"Firmalar bu teklifte bulunuyorlar.. ülkeler bu teklifte bulunuyorlar. İster üniversite kuralım, ister üniversitenizde biz bir bölüm kuralım diyorlar. Eğitimi, hocaları komple biz getirelim burada öğrencilere eğitim verelim diyorlar. Biz bunu da yapmayı düşünüyoruz. Bizim öğrencimizi burada eğitmek.. İki dil üzerinde eğitim olacak. Her halükarda İngilizce olacak. Ama aynı zamanda Rusya'dan ise Rusça da olacak."

"Türkiye'de mühendislik çok hızlı ilerliyor. Meslektaşlarım olduğu için söylemiyorum, gerçekten çok kabiliyetliler. O yüzden inanıyorum ki üçüncü nükleer santrali yaparken Türkiye artık yerel mühendisliğini büyük ölçüde kullanacaktır."



'1 nükleer santral, 11 bin rüzgar direğine eşit'

Bakan Yıldız, Mersin'e kurulacak nükleer santralın 11 bin rüzgâr direğinin üreteceği enerjiye eşit olduğunu belirtirken, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rüzgar'da 2 bin 200 megawattlık bir artış var. Her kurulu gücün üretimi farklı. 100 megawattlık bir doğalgaz santrali yaklaşık 7 bin saat çalışıyor. Rüzgar, estiği kadar, 2 bin 200 saat çalışıyor. Güneş, bin 800- bin 900 saat çalışıyor, 8 bin 600 kırk saatin geri kalan kısmında ise duruyor. HES'ler ortalama 4 bin-4 bin 200 saat, nükleer santral ise 8 bin saat çalışıyor. Hepsinin kabiliyetleri farklı. O yüzden yalnızca Mersin'e kuracağımız nükleer santral yaklaşık 10-11 bin direklik rüzgar santraline karşılık geliyor. Biz yenilenebilir enerji kaynaklarını da tabi ki destekliyoruz."