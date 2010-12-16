-YILDIZ: MÜDAHALE SÖZ KONUSU DEĞİL KOCAELİ (A.A) - 16.12.2010 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, akaryakıt fiyatlarıyla ilgili olarak ''Otomatik fiyatlamaya veya serbest piyasaya herhangi bir müdahale söz konusu değildir. Ama ben özel sektörün de bunu tabii ki istismar etmeden yine rekabet ortamı içerisinde bunu sağlayacağına inanıyorum'' dedi. Bakan Yıldız, Gebze'de Alstom Grid Yeni Güç Transformatörü Tamir Tesisi'nin hizmete açılış töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili soruya karşılık Bakan Yıldız, şunları söyledi: ''Akaryakıtla ilgili konularda 3 temel nokta var. Birincisi ham petrol fiyatları, döviz doların Türk lirası karşısındaki değeri ve vergilerle alakalı konulardır. Türkiye'nin toplam topladığı vergi, direkt ve dolaylı vergilerin tutarı GSYİH'mızın yüzde 22'si civarındadır. Şu anda gelir vergisiyle alakalı oranı biliyorsunuz, Avrupa Birliği ülkelerinin altında. ÖTV ile alakalı konuda ise bu hükümetimizin tercihidir. Özellikle akaryakıt gibi, Hollanda, Almanya, Fransa, İngiltere gibi ülkelerde hemen hemen eşit oranda bir vergi toplanmaktadır. Ama toplamına baktığınızda bütün vergilerin oranı, AB'deki toplanan vergilerden daha aşağıdadır. Şimdi biz toplanan vergileri vatandaşımıza hizmet olarak kullanıyoruz ve sunuyoruz. Akaryakıtla alakalı konuda geçtiğimiz aya göre yapılan zam miktarı 7 kuruştur özellikle 95 oktanlı benzin için söylüyorum. Bu 7 kuruşun dağıtıcı rafine ve bayi kısmıyla olanla alakalı TÜPRAŞ, yani rafineri merkezi 2 kuruş, yüzde 2'ler civarında kendisine geri aldığını belirtmiştir zammı. Dağıtım hizmetleri ise kendi içindeki rekabet ortamında yine 2 ile 5 kuruş civarında da onlar geri almıştır. Yani yapılan toplam zam eğer 7 kuruş 'bir dağ' ise geri alınan 4 veya 5 kuruş 'fare' midir. Hani 'dağ fare doğurdu' dendi. O yüzden biz tabii ki bu ücretlerin ham petrol fiyatlarına ve döviz fiyatlarına endeksli olanların da olabildiğince geri gelmesini isteriz. Türkiye bu manada ithalat yapıyor. Ve ham petrol fiyatları dünyada yükseldi. Ama biz özellikle Sayın Babacan'ın başkanlığında yaptığımız toplantıda bunun dışındaki kalemlerde rafine merkezleri dağıtıcı ve bayiler bazında kendilerine sunulan makul karların haricinde farklı bir çıkışları var mıdır? Biz bununla ilgilendik. EPDK bununla ilgili görüşmeleri tabii ki devam ettiriyor. Bu görüşmelerden de mutlaka bir fayda sağlayacaktır halkımız. Otomatik fiyatlamaya veya serbest piyasaya herhangi bir müdahale söz konusu değildir. Ama ben özel sektörün de bunu tabii ki istismar etmeden yine rekabet ortamı içerisinde bunu sağlayacağına inanıyorum.''