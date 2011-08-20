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Spor

Yıldız milli takımı, yarı finalde ANKARA (A.A)

20 Ağustos 2011 01:46

-Yıldız milli takımı, yarı finalde ANKARA (A.A) - 19.08.2011 - Avrupa Yıldız Kızlar Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, İsveç'i 56-53 mağlup ederek, yarı finale yükseldi. İtalya'nın Cagliari kentinde oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Yıldız Milli Takım, Büşra Akbaş'ın skorer oyunu sonrasından ilk periyodu 15-10 önde tamamladı. İkinci çeyrekte ay-yıldızlılar hücumlardan art arda boş dönmesine rağmen, savunmadaki etkili oyunuyla ilk yarıyı 28-26 önde tamamlayan taraf oldu. Üçüncü çeyrekte hücumdaki başarılı performansını savunmasına yansıtmakta zorlanan Türkiye, Olivia Lindgren'ın sayılarına engel olamadı. Takımlar final periyodu 43-43 eşitlikle noktaladı. Son çeyrekte büyük bir çekişme yaşanırken, yıldız milliler son dakikaları iyi oynayan taraf oldu. Melis Gülcan ve Ezgi Manlacı'nın hücumda yüksek şut isabetleriyle oynamasını iyi değerlendiren ay-yıldızlılar, karşılaşmadan 56-53 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.  Türk Milli Takımı'nda 19 sayı, 7 ribaund ve 4 asistle oynayan Büşra Akbaş, galibiyette önemli rol oynarken, Nurcan Başaran da karşılaşmayı 10 sayı, 3 ribaund ve 1 asistle tamamladı. Türkiye, yarı final karşılaşmasında yarın İspanya ile TSİ 22.15'de karşılaşacak.

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