Yıldız: Libananco davasında sıkıntı yok

T24 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Libananco davasına ilişkin olarak, ''Arkadaşlarım, son geldiğimiz noktada seyrin iyi olduğunu söylediler. Herhangi bir sıkıntı görmüyoruz'' dedi.



Bakan Yıldız, Paris'te görülen Libananco davasına ilişkin sürecin devam ettiğini, tahkim heyetinin tanıkları ve ifade verecekleri dinlediğini anımsatarak, aralarında Bakanlık yetkililerinin de bulunduğu 17-18 kişilik ekiple davayı izlediklerini söyledi.



Bu davanın usul açısından görüşüldüğüne işaret eden Bakan Yıldız, şöyle konuştu:



''Tahkim heyetinin objektif, sağduyulu ve her zaman adaleti seçici tavrından herhangi bir şüphemiz, endişemiz yok. Bu konuda son derece rahatız. Biz de savunmalarımızı bu manada doğru bir şekilde yapıyoruz. Çünkü biz 2003 yılından önce ÇEAŞ ve Kepez hisselerine el konulmadan önce böyle bir alım satımın Libananco tarafından Güney Kıbrıs Rum kesimine ait bir firma tarafından böyle bir alım satımın yapılmadığını söylemiştik. Şu anki son geldiğimiz noktada arkadaşlarımızla hem dün akşam hem de sabah görüşmelerimde seyrin iyi olduğunu söylediler. Herhangi bir sıkıntı görmüyoruz.''



Bir gazetecinin, ''Hakan Uzan'ın Libananco'nun paravan bir şirket olduğunu itiraf ettiği yönünde bir bilgi vardı. Böyle bir bilgi size geldi mi'' şeklindeki sorusu üzerine Bakan Yıldız, birçok ayrıntıyı değerlendirdiklerini, ancak bunları şu anda kamuoyu ile paylaşmasının doğru olmayacağını söyledi.