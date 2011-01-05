-YILDIZ: KÖMÜR ÜZERİNDEN MUHALEFET YAPILMAZ ANKARA (A.A) - 05.01.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni yıla girdiği Soma'daki maden ocağında üretimin durmasına ilişkin iddialar üzerine, ''kömür, üzerinden muhalefet yapılacak bir meta değildir'' dedi. Bakan Yıldız, yaptığı değerlendirmede, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Manisa'nın Soma ilçesinde yeni yıla girdiği Darkale Kömür madeninde üretimin durmasının, şirketin TKİ ile alım sözleşmesini yenilememesinden kaynaklandığını, bunun Kılıçdaroğlu'nun ziyaretiyle uzaktan yakından ilgisi bulunmadığını söyledi. Darkale kömür madeninin bir özel şirket olan Uyar Madencilik tarafından rödövans anlaşmaları çerçevesinde işletildiğini ve bu kapsamda faaliyetini sürdürdüğünü anlatan Yıldız, TKİ'nin 2 yılda bir yaptığı alım sözleşmesinin süresinin, 31 Aralık 2010 tarihinde bittiğini, sözleşme yenilenmesi yapılmaması nedeniyle de üretimin durduğunu kaydetti. Yıldız, şöyle devam etti: ''Biz Zonguldak'ta maden ocağına, kötü günde olduğu gibi iyi günde de işçilerimizle beraber olmak, onların yanında olmak için gittik. Sayın Kılıçdaroğlu, Darkale kömür madenini ziyaret etti diye, maden ocağı kapatılamaz, böyle bir şey mevzu bahis olamaz. Zaten Sayın Kılıçdaroğlu'nun da bu şekilde düşünebileceğini sanmıyorum. Kendisi de zaten ifade etmiş (demokraside, uygar çağdaş, bir ülkede bu olamaz) diye, evet çok doğru böyle bir şeyin olması söz konusu değil. Ne muhalefet ne de iktidar bu gibi konular üzerinden siyaset yapmamalı.'' Yıldız, bu arada Uyar Madencilik ile sözleşmenin yenilenmesine ilişkin, Kasım ayından beri devam eden görüşmelerin tamamlandığını belirtirken, mevcut durumda üretimin devam ettiğini söyledi. Türkiye Kömür İşletmelerinin (TKİ) ciddi bir kurum olduğunu belirten Yıldız, hiç bir işçinin bu şekilde mağdur edilmesinin de söz konusu olamayacağını ifade etti.