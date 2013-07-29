Yıldız Kızlar'dan üçüncü galibiyet

Tayland'ın Nakron Ratchasima kentinde düzenlenen 2013 FIVB Bayanlar U18 Dünya Şampiyonası'nda D Grubu'nda mücadele eden Yıldız Kız Milli Takımımız, bugün (29 Temmuz) üçüncü maçında karşılaştığı Peru'yu 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla Yıldız Kızlarımız, grupta 1 maçı daha kalmış olmasına rağmen liderliği garantiledi.

İlk sete iyi başlayan Millilerimiz, setin teknik molalarını 8-6 ve 16-14 önde geçti. Seti de 25-22 kazanan Milli Takımımız, maçta 1-0 öne geçti.

Maçın ikinci seti karşılıklı alınan sayılarla başladı ve Peru, ilk teknik molaya 8-6 önde girdi. Yıldız Millilerimiz, rakibini 9-9'da yakaladı. Eşitlik sonrası her iki takımın da karşılıklı bulduğu sayılar devam ederken, Peru ikinci teknik molaya 16-14 önde giren takım oldu. Millilerimiz rakibini 23-23'te bir kez daha yakalasa da, ikinci seti 25-23 kazanan Peru, durumu 1-1 yaptı.

Üçüncü sete hızlı başlayan Yıldız Millilerimiz, teknik molalara 8-5 ve 16-11 önde girdiler. Molaların ardından iyi oyununu devam ettiren ve sayılar bulan Millilerimiz, seti 25-17 kazandı ve 2-1 öne geçti.

Öne geçmiş olmanın moral ve avantajı ile sahaya çıkan Yıldız Millilerimiz, 4. sete de hızlı başladı. Üçüncü setteki başarılı oyununu, bu sette de sürdüren Milli Takımımız, teknik molalara 8-5 ve 16-10 önde girdiler. Yıldız Kız Milli Takımımız, dördündü seti de 25-19 kazanarak, maçtan 3-1 galip ayrıldı.

İyi bir çalışma döneminin sonunda, grupta yaptıkları üç maçı da kazandıklarını belirten Yıldız Kız Milli Takımımızın Antrenörü Mehmet Bedestenlioğlu, "Bir maçımız kalmasına rağmen grup liderliğini garantiledik. Sporcularım sahada canla başla mücadele ettiler. Aslında bu maçı da 3-0 kazanırdık. Kaçırılan servis ve manşet hataları seti vermemize neden oldu. Rakiplerimizi küçümsememek gerekir. Onlar da iyi takımlar. Peru bizden önceki 3 maçını da kazandı. Tek mağlubiyeti bizden aldı. İtalyan takımı da iyi bir takım. Disiplinden kopmadan maçlarımızı oynadık ve kazandık. Şimdi yarınki Meksika maçını da kazanıp, yenilgisiz grup birincisi olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Salon: Lippatapallop Gym

HAKEMLER: Jong Hven Kim (Kore), Xingbiao Chen (Çin)

Türkiye: Su (9), Pelin (23), Ada (17), Hande (13), Arelya (5), Humay (11), Melis (L), Merve Tanyel (-)

Peru: Vaalienta (8), Almeida (1), Leyva (18), Urrutia (8), Frias (8), Del Vale (6), Delgado (L), Villacorta (L), Regalado (-), Cuba (-), Palma (-)

Setler: 25-22, 23-25, 25-17, 25-19

Süre: 94 dakika (25', 25', 22', 22')

U18 Dünya Şampiyonası D Grubu'nda, günün diğer maçında ise Tayvan ile Meksika karşılaşacak.

Grup liderliğini garantileyen Millilerimiz, şampiyonadaki 4. maçını yarın (30 Temmuz) TSİ 10.00'da Meksika ile oynayacak.

D Grubu´nda bugün oynanan maçların ardından puan durumu da şöyle oluştu;

SIRA TAKIM O G M AS VS P

1 Türkiye 3 3 0 9 2 9

2 Peru 4 3 1 10 7 7

3 İtalya 3 1 2 6 6 4

4 Tayvan 2 0 2 2 6 1

5 Meksika 2 0 2 0 6 0