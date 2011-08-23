-Yıldız Kızlar transferin gözdesi oldu ANKARA (A.A) - 23.08.2011 - Dünya Yıldız Kızlar Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Türk Milli Takımı'nın oyuncuları transferin göz bebeği oldu. Türkiye voleybol liglerinde 2011-2012 sezonunun başlamasına az bir süre kala, aynı sezon içinde hem Avrupa hem dünya şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza atan Yıldız Kız Milli Takımı'nın oyuncularının talibi çoğaldı. Yeni sezon öncesi birçok kulübün transfer listesine hızlı bir giriş yapan yıldız millileri, kulüpleri ise elden bırakmak istemiyor. Özellikle pasör sıkıntısı çekilen ligde, Nilüfer Belediye'nin talip olduğu Yıldız Milli Takımı'nın pasörü Çağla Akın, kulübü Vakıfbank Güneş Sigorta'da kaldı ve geçen sezon Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom'a (VGSTT) geçti. Vakıfbank Güneş Sigorta, Avrupa Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu seçilen başarılı smaçör Ece Hocaoğlu'nu ise Nilüfer Belediye'ye kaptırdı. Nilüfer Belediye, Ece'yi renklerine bağlarken, aynı zamanda kendi kadrosunda yer alan Kübra Akman ve Buket Yılmaz'la da sözleşme yeniledi. Dünya Şampiyonası'nda en dikkat çeken isimlerden olan Şeyma Ercan'ın ise Beşiktaş ve Nilüfer Belediye arasında gidip geldiği, ancak yüzde 90 ihtimalle Nilüfer Belediye için imza atacağı öğrenildi. Eczacıbaşı'nda forma giyen Ceylan Arısan, kulübü ile A takım için görüşmeler yaparken, Yeşilyurt, kendi oyuncuları Sabriye Gönülkırmaz ve Aslı Kalaç'ı A takıma çıkardı.