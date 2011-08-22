-Yıldız Kızlar AA'ya konuştu ANKARA (A.A) - 22.08.2011 - Dünya şampiyonu olan Yıldız Kız Voleybol Milli Takımı'nın kaptanı Damla Çakıroğlu, ''Avrupa şampiyonluğunun tesadüf olmadığını herkese gösterdik'' dedi. Çakıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, duygularını anlatmanın çok zor olduğunu belirterek, ''Tarih yazdık, zoru başardık. Avrupa şampiyonluğunun tesadüf olmadığını herkese gösterdik. Hiçbir takımın yenilmez olmadığını kanıtladık. Bu takımda oynamaktan gurur duyuyorum'' dedi. Çin ile oynadıkları final maçında seyirci desteğinin inanılmaz olduğunu dile getiren Çakıroğlu, ''Çok güzel bir atmosfer vardı. Biz hep hedefe odaklandık. Bunun için çalıştık ve birbirimizle çok iyi geçindik. Motivasyonumuzu hep yüksek tuttuk. Birbirimize karşı hiçbir zaman kötümser olmadık. Birbirimizi ne kadar sevdiğimizi sahanın içinde de göstermeye çalıştık ve ben bunu başardığımızı düşünüyorum'' diye konuştu. Şampiyonanın en değerli ve en iyi servis atan oyuncusu ödüllerini alan Çakıroğlu, bununla ilgili olarak da ''Ödüller bir yana şampiyon olmak benim için en büyük hediyeydi. Ödüller şampiyonluğun üzerine bal kaymak oldu'' dedi. -Ecem Alıcı- Milli takım oyuncularından Ecem Alıcı ise oyuna kenardan girmenin ilk 6'da başlamaktan daha zor olduğunu vurguladı. Alıcı, şöyle konuştu: ''Kenarda her zaman hazır olmak zorundasın çünkü takımın sana ne zaman ihtiyaç duyacağı belli olmuyor. Maçı kenardan sürekli takip etmek ve maça anında adapte olmak zorundasın. Biz de kenarda maçı oynuyoruz aslında. O yüzden kenardan girmek ilk 6'da olmaktan daha zor. Maça girdiğin anda üzerinde büyük bir baskı oluyor. Bunu bir anda atmak güç ama elimden geldiği kadar iyi oynamaya çalıştım. Umarım olmuştur.'' Ev sahibi olarak şampiyonluğa ulaşmanın tarifi olmayan bir duygu olduğunu anlatan Alıcı, ''Biz bu takımla 2 yıldır beraberiz. Bu süreçte kamplarımız çok yorucuydu. Birçok fedakarlıkta bulunduk. Tatil yapmadık ama bunlar tatlı zorluklar'' dedi. -Nursevil Aydınlar- Yıldız Milli Takım'ın ikinci pasörü Nursevil Aydınlar da çok mutlu olduğunu belirterek, şunları söyledi: ''Bizim takımımızın en büyük özelliği ilk 6 dışındaki tüm oyuncuların da maça aynı katkıyı sağlayabilmesi. Oyuna yedekten giren herkes maça çok iyi adapte oldu. Hepimiz bu başarıdan dolayı çok mutluyuz ve ailemize, başkanımıza, antrenörlerimize ve bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyoruz.''