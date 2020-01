-Yıldız: ''Kazanan Türkiye ve bölge olacak'' TİFLİS (A.A) - 20.01.2012 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, NABUCCO, TAP, TANAP gibi projeleri anlatarak, ''Hangi proje olursa olsun kazanan Türkiye ve bölge olacaktır'' dedi. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Stratejik Teknik Ekonomik Araştırmalar Merkezi (STEAM) tarafından organize edilen ''Türkiye-Gürcistan enerji ve Yatırım Arenası'' konulu toplantıya katılan Bakan Yıldız, ortak gerçekleşen petrol ve doğalgaz projelerini anlattı. Taner Yıldız, Türkiye ile Gürcistan arasındaki ticaret hacminin 1,5 milyar dolar civarında gerçekleştiğini ifade ederek, bu ilişkilerin geliştirilmesinin hem yatırımcılarımız açısından, hem ticaret açısından, hem de ortak paydaya konan enerji kalemi açısından son derece önemli olduğunu bildirdi. Türk müteahhitlerin de aynı zamanda bir milyar dolar civarında bir yatırım hacmine sahip olduklarının da altını çizen Yıldız, ''Bu hem Türkiye'nin Çin'den sonraki yer aldığı uluslararası müteahhit hizmetlerindeki başarısı açısından, hem de Gürcistan'ın büyüyen ilerleyen ve genişleyen yapısı açısından son derece önemlidir'' dedi. NABUCCO projesine de değinen Yıldız, sözlerine şöyle devam etti: ''Şahdeniz projesiyle beraber, Azerbaycan'da konsorsiyum üyeleriyle birlikte geliştirdiğimiz projeler de tabii ki önümüzdeki süreçte yer alacaktır. Bunların arasında NABUCCO, ITGI, TAP gibi uluslararası projeler ile Şahdeniz 2 projesinin önünü tamamen açmak ve hiç bir tereddüte mahal bırakmamak açısından da TANAP projesi alternatif olarak sunuluyor. Bu, bölgemizde gelişimde tek somut anlaşma. Bu 6 milyar metreküpü, 2017 yılından sonra Türkiye'de kullanılmak üzere 10 milyar metreküpü ise Avrupa'ya aktarmak üzere düşünülmüş projedir. Hangi proje olursa olsun kazanan Türkiye ve bölge olacaktır'' Türkiye'deki enerji sektörüyle ilgili de bilgi veren ve yapılan yatırımları anlatan Taner Yıldız, son on yılda Türkiye'de enerji sektörüne 86 milyar lira civarında para harcandığını bildirdi. Yıldız, ''Biz Gürcistan ve Türkiye her iki ülkenin de büyüme rakamlarını karşılayabilmek açısından karşılıklı yatırımlarımıza devam edeceğiz. İletim hatlarımızı güçlendireceğiz ve bu güçlenmeyi bugün imza altına alacağız'' diye ekledi. Gürcistan ile Türkiye arasında bugün 220 kilovatlık Batum-Hopa enerji nakil hattının mevcut olduğunu söyleyen Yıldız, Borçka-Ahıska hattının da adım adım kapasitesinin yükseltileceğini ve bu yılın sonunda işletmeye alınmış olacağını ifade etti. Taner Yıldız, ''Aynı zamanda Batum-Muratlı 154 kilovatlık iletim hattı da inşallah 2015 yılında bitmiş olacak. Dolayısıyla gelişen büyüyen ve ilerleyen her iki ülkenin de enerjide arz güvenliğini karşılıklı kuvvetlendirmiş ve güçlendirmiş olacağız'' dedi ve bundan sonra da uluslararası projeler geliştirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. Toplantıya katılan Gürcistan Başbakanı Nika Gilauri ise, iki ülke arasındaki siyasi ve enerji ilişkilerinden memnun olduklarını ifade ederek, bu ilişkilerin giderek güçlenmesini dilediklerini ve yeni enerji projelerinin geliştirilmesini arz ettiklerini söyledi. Toplantının ardından bir açıklama yapan Gilauri, yakın gelecekte Türkiye'nin Gürcistan'daki enerji sektörüne 1 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını söyledi. Gürcistan'da yeni hidroelektrik santrallerinin inşaatına ilişkin son 2 yılda yaklaşık 40 anlaşmanın imzalandığını belirten Gilauri, bu anlaşmaların çoğunun Türk yatırımcılara ait olduğunu kaydetti. Söz konusu toplantı sırasında, Gürcistan ile Türkiye arasında 400 kilovatlık Borçka-Ahıska elektrik iletim hattının inşaatını öngören anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşma, Bakan Yıldız ve Gürcistan Enerji Bakanı Aleksandr Khetaguri tarafından kaleme alındı.