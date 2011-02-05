-YILDIZ İLE SOYALP TOPRAĞA VERİLDİ ANKARA (A.A) - 05.02.2011 - OSTİM'de meydana gelen ikinci patlamada hayatını kaybeden Hüseyin Yıldız ile Cengiz Soyalp'in cenazeleri, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yıldız ve Soyalp'in cenazeleri, Keçiören'de bulunan Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Karşıyaka Camii'ne götürüldü. Burada düzenlenen cenaze törenine, Hüseyin Yıldız ve Cengiz Soyalp'in aileleri ve yakınları katıldı. Yıldız'ın annesi Gülsüm Yıldız ile ikiz kardeşi Hasan Yıldız, tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Cenazeler, Karşıyaka Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan, başka bir cenaze törenine katılmak üzere Karşıyaka Camii'nde bulunan eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Cengiz Soyalp'in ailesine baş sağlığı diledi.