-YILDIZ: İKİZDERE VE RİZE'YE HAYIRLI OLSUN BANDIRMA (A.A) - 23.10.2010 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, ''Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu, Rize İkizdere Havzası'nda 22 tane projemizin bulunduğu HES'in bölgesini sit alanı ilan etti. Öncelikle İkizdere ve Rize'ye hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ama aynı zamanda doğal gaz aldığımız ülkeler için de hayırlı uğurlu olsun. Çünkü buradan üretemediğimiz elektriği yaklaşık 500 milyon metreküp civarında, bizim 5 ayrı ülkeden doğal gazı daha fazla almamızı sağlayacak'' dedi. Bakan Yıldız, Enerjisa Bandırma Doğalgaz Çevrim Santralinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, yalnızca Türkiye'nin büyüme hızını karşılayabilecek olan yatırımları yapmak açısından takriben 5.5 milyar dolar civarında yıllık yatırım yapacaklarını bildirdi. Yıldız, 2023 yılına kadar Türkiye'nin şu andaki mevcut yatırımlarını iki katına çıkaracak bir portföy düzenlediklerini belirtti. Bakan Yıldız, ''Yalnızca dağıtım özelleştirmesinden kaynaklanan gelir yaklaşık 10,5 milyar dolar civarında. Yıl sonunda inşallah bunu 13 milyar dolarla bitirmeyi planlıyoruz'' diye konuştu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile birlikte bütün kanunları, ikincil mevzuatları düzenlediklerini anımsatan Yıldız, bununla özel sektörün önünü açtıklarını kaydetti. İthal ettikleri enerji kaynaklarından doğal gaz ve petrolün payını düşürmeye çalıştıklarını vurgulayan Yıldız, şöyle konuştu: ''Bir yandan bunları düşürmeye çalışırken bir yandan da bunların yerli kaynaklar olabilmesi için mücadele ediyoruz. Hepinizin bildiği gibi dün bir gelişme oldu. Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu, Rize İkizdere Havzası'nda 22 tane projemizin bulunduğu HES'in bölgesini sit alanı ilan etti. Öncelikle İkizdere ve Rize'ye hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ama aynı zamanda doğal gaz aldığımız ülkeler için de hayırlı uğurlu olsun. Çünkü buradan üretemediğimiz elektriği yaklaşık 500 milyon metreküp civarında, bizim 5 ayrı ülkeden doğal gazı daha fazla almamızı sağlayacak. Buna sebep olacak. O yüzden bununla alakalı girişimlerimizi önümüzdeki süreçte hep beraber izleyeceğiz.''