-YILDIZ: İKİ KAZANIN KARŞILAŞTIRILMASI DOĞRU DEĞİL İSTANBUL (A.A) - 14.10.2010 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Zonguldak ve Şili'de yaşanan maden kazalarının karşılaştırılmasını doğru bulmadığını belirterek, ''Birisi bakır, birisi kömür madeni...'' dedi. Yıldız, 12. Uluslararası Enerji Arenası sırasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Şili'de maden işçilerinin kurtarılmasıyla ilgili bir soru üzerine Yıldız, kurtarma operasyonunu heyecanla izlediğini, son derece başarılı bir kurtarma işi olduğunu söyledi. Zonguldak'taki maden kazasıyla Şili'deki kazanın karşılaştırılmasını doğru bulmadığını ifade eden Yıldız, şunları söyledi: ''Bizdeki kazalar patlama, grizu, yangın olayları. Oradaki bir göçük olayı. Bizde de zaman zaman göçük olabiliyor ve göçükten kurtarılanlar oluyor. Yani iki kazanın birbiriyle yarıştırılma mantığını doğru bulmadığımı ifade etmek istiyorum. Bizde mesela Çayeli Bakır İşletmeleri var. Kaza oranı açısından baktığımızda kömür ile metalik madenlerin kaza oranlarının farklı olduğunu görüyoruz. Şu anda bizdeki bahsettiğim bakır madeninde de koruma ve kurtarma odaları mevcut. Ama aynı şeyin yine uluslararası arenada da bir kısım ülkede mevcut olduğunu bir kısmında mevcut olmadığını söylemek isterim. Bu açıdan bizim Zonguldak'taki Türkiye Taşkömürü İşletmesindeki kazanın sonuçlarını da ayrı bir başlık altında incelemek lazım. Tabii ki bu teknolojik gelişmelerin aynı zamanda bütün kurumlarımız tarafından takip edilmesine mani değil. Bunları yapabiliyor olmamız lazım ki yapıyoruz da. Ama her sektörde aynı teknoloji seviyesinde olmadığımızı da belirtmek isterim.'' Bakan Yıldız, göçük altında kalan işçilerin çıkartılması konusundaki son durum hakkında da şu bilgileri verdi: ''10 yıllık anlaşması bulunan ve 700 metrelik kuyudaki Çinli firma anlaşmasına sadık kalmadı. Onunla alakalı hem diplomatik hem de yaptırımlarımız devam edecek. Ayın 18'inde de tekrar ihaleye çıkıyoruz. Önceki yapılan kurtarma çalışmalarının temel sorumlusu olan o firmanın bu çalışmadan imtina ettiğini, kaçtığını söylemeliyim. Ama şu an 700 metrelik kuyuda tamamen dağılmış bulunan sistemin toparlanması lazım ve bu da bu yapımcı firmanın belli bir garanti kapsamı içerisinde olduğunu biliyoruz. Tekrar ihaleye çıkıyoruz. İnşallah 18'inde bunu ihale etmiş olacağız.''