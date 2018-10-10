Yıldız Holding'ten enflasyonla mücadele programına destek açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, salı günü açıkladığı 'Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na bir destek de Yıldız Holding'ten geldi. Yıldız Holding'ten yapılan açıklamada, 'Ülker Bisküvi, ŞOK Marketler, Bizim Toptan Satış Mağazaları ve diğer uygun sektörlerde, belirli ürünlerde indirim yapılacağı' kaydedildi.

Yıldız Holding'ten yapılan açıklama şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından başlatılan Enflasyon ile Topyekün Mücadele Programı için 75 yıllık yerli ve milli markamız Ülker Bisküvi ile ŞOK Marketler, Bizim Toptan Satış Mağazaları, diğer uygun sektörlerde ve belirli ürünlerimizde tüm Türkiye’de satış noktalarıyla anlaşarak, çeşitli kampanyalarla destekleyerek indirim yapıyoruz.

Enflasyonla etkili ve sürdürülebilir bir mücadele için verimli üretim, israfı önleme yolunda gayretli bir şekilde çalışıyoruz.

Türkiye için, ülkemiz için bugün ve her zaman halkımızın yanındayız."

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı açıklarken, "Tüm firmalarımızdan asgari yüzde 10 indirim yapmaları ve bu indirimi yıl sonuna kadar sürdürmeleri konusunda mutabık kaldık" ifadelerini kullanmıştı.