Yıldız Holding'in yurt dışı iştirakı Pladis'e yeni CEO

Yıldız Holding'in yurt dışı iştirakı, Godiva, McVitie ve Ülker markaları bünyesinde bulunduran, Pladis'e yeni CEO olarak Salman Amin atandı. Amin'in resmi olarak şubat ayında göreve başlayacağı belirtildi.

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Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, atamayla ilgili olarak “Pladis, henüz ikinci yılını geride bırakmış bir şirket, ancak biz şimdiden global arenada hızla büyüyen bir oyuncu konumuna gelmiş bulunuyoruz. A. Salman Amin, hızlı tüketim markalarında şirket dönüşümü ve büyüme konusunda global bir deneyime sahip. Kendisinin, hali hazırda zaten yüksek hedefleri ve girişimci bir ruhu olan şirketimize katılımından, tecrübe ve becerilerini pladis’e kazandırmış olmaktan memnuniyet duyuyorum” dedi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Amin, son olarak, SC Johnson & Son'da Global Ticari Birim Operasyondan Sorumlu Başkanı (COO) olarak, şirketin tüm kategorileri ve pazarlarından sorumluydu. Amin, SC Johnson öncesinde, PepsiCo şirketinde CMO (Pazarlamadan Sorumlu Başkan) olarak görev yaptı. PepsiCo Birleşik Krallık ve İrlanda Başkanlığı da dahil olmak üzere, 17 yıl boyunca görev aldığı PepsiCo şirketinde bir dizi önemli rol üstlendi. Ayrıca, Procter&Gamble şirketinin Amerika, Almanya, Suudi Arabistan, İsviçre ekiplerinde de 10 yıl boyunca çeşitli pozisyonlarda bulundu.

A. Salman Amin, ITV plc Yönetim Kurulu'nda Bağımsız Direktör olarak görev yapıyor ve Kellogg Yönetim Okulu (School of Management)'nun Global Danışma Kurulu'nda yer alıyor. Eğitimini Amerika'da tamamlayan Amin, lisans derecesini sivil mühendislik alanında Syracuse Üniversitesi'nde, MBA eğitimini ise Northwestern Üniversitesi Kellogg Yönetim Okulu'nda tamamladı. Amin ayrıca, İngiltere, Leicester'da bulunan De Montfort Üniversitesi tarafından 2009 yılında Fahri Doktora Ödülü'ne de layık görüldü.

Pladis markaları arasında Godiva, McVitie ve Ülker yer alıyor.

Pladis'in eski CEO'su Cem Karakaş Eylül 2018'de ailevi sağlık nedenleriyle görevinden ayrılmıştı.



