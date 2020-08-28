Yıldız Holding'den bankalara 600 milyon dolar erken ödeme

Ülker markasının çatı şirketi Yıldız Holding, yurt dışı gelirlerinin sayesinde Türkiye’deki bankalara toplam 600 milyon dolar nakden erken ödeme yaptı. Böylece Yıldız Holding 2018 yılından bu yana tüm alacaklı bankalara toplam 2 milyar 561 milyon dolar ödeme yapmış oldu.

Kredi borçlarını 2018'de yeniden yapılandıran Yıldız Holding bankalarla 4+4 formülüne göre anlaşmıştı: 4 yıl boyunca borçlarının sadece faizini ödeyecek, 4 yıl sonra ana para ödemelerine başlayacaktı. Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker daha önce T24'e, bu yılki faiz ödemesinin Haziran ayında gerçekleşeceğini söylemişti. Murat Ülker'le görüşen T24 yazarı Barış Soydan, "Fakat bankalarla bu yıl ödenecek faizin tutarı konusunda pürüz var. Ülker, faizin inmiş olduğu seviyelerden ödemeyi şimdiden yapmak istiyor ama anladığım kadarıyla bankalar işi yokuşa sürüyor" demişti.

Yıldız Holding şirketlerinden Bizim Toptan’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada şöyle denildi:

“12 Şubat 2018 ve 11 Mayıs 2018 tarihli özel durum açıklamamız kapsamında, Yıldız Holding AŞ yurt dışından elde ettiği gelirler ile sendikasyon bankalarına 600 milyon dolar erken ödeme gerçekleştirmiş, bu kapsamda sendikasyon kredi sözleşmesi tadil edilmiştir. Yıldız Holding, sendikasyon kredisinin vadesini 2030 yılına kadar uzatmıştır.”