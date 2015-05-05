Yıldız Holding, Ak Gıda'yı Fransız Groupe Lactalis’e sattı

Yıldız Holding bünyesindeki en büyük gıda şirketlerinden Ak Gıda, Fransız Groupe Lactalis şirketine satıldı. Avrupa'nın en büyük süt toplayıcısı olan Lactalis dünyanın 15. büyük gıda şirketi olarak gösteriliyor.

İstanbul Sanayi Odası’nın geçtiğimiz yıl açıkladığı en büyük 500 sanayi kuruluşu listesine 33 sırada giren Ak Gıda San. Ve Tic. A.Ş. 1 milyar 837 milyon TL ciroya sahip.

AK Gıda içinde Ülker İçim gibi dev markaları barındırıyor. Ak Gıda'nın Türkiye'nin beş farklı bölgesinde beş üretim tesisine sahip. 1996 yılı Ağustos ayında Akyazı Köy-Tür fabrikasının satın alınması ile kurulan Ak Gıda San. ve Tic. A.Ş. Türkiye ve komşu coğrafyaların en büyük süt işleme tesisi Pamukova tesislerine 1998 yılında 450 dönüm arazinin satın alınması ile taşındı. Akyazı fabrikasında UHT süt, yoğurt, beyaz peynir ve kaşar peyniri üretimleri ile başlayan yolculuğumuz şu anda Türkiye’nin 5 farklı bölgesinde 5 üretim tesisinde üretilen, 23 farklı markada 339 nihai ürün çeşidine sahip.

Lactalis kimdir?

1933 yılında kuruldu. 1967 yıllık süt üretimi 110 milyon litreye ulaştı, 1976 Çalışan sayısı 2000 oldu. Şu an dünyanın en büyük 15. gıda şirketi. Avrupa’nın en büyük süt toplayıcısı.

Haberin tamamı için tıklayın.