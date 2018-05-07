Yıldız Holding 5.5 milyar dolarlık borçlarını yapılandırdı

Bünyesinde Ülker, Godiva ve McVitie’s gibi şirketleri bulunduran Yıldız Holding, bankalarla borç yapılandırma anlaşmasına vardı.

Yıldız Holding​ CFO’su Mustafa Tercan, toplam 7 milyar dolarlık borcun 5.5 milyar dolarlık kısmı için bankalarla anlaşmaya varıldığını açıkladı. Tercan, 500 milyon dolar ara ödeme ve lira düşüşüyle toplam borcun azaltıldığını da belirtti.

NTV’nin haberine göre, Yıldız Holding’in büyük bankalarla imzaladığı anlaşmaya göre, vade 4 yıl şeklinde olacak, 4 yılın sonunda finansal test yapılacak.

Finansal testin sonucuna göre, kredinin iki katına çıkması mümkün olacak.