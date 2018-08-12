Yıldız Holding 2 milyar dolarlık gayrimenkul satıyor

Hürriyet yazarı Vahap Munyar, Yıldız Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker'in, ellerindeki 2 milyar dolarlık gayrimenkulleri satışa çıkardığını belirterek, her yere ihracat yapmaya yüklendiğini yazdı.

Munyar, Ülker ile arasında geçen konuşmalara yer verdiği yazısında, Ülker'in "Malum, her yere ihracat fırsatı var. Shanghai görüşmelerimde son kurlarla döviz bazında daha ucuza imal eder hale geldiğimiz mallara çok talep oldu. Herhalde karşılamakta zorluk yaşayacağız" sözlerini aktardı.

Munyar, iki uçağı sattıklarını belirten Ülker'in daha önceki konuşmalarında, "Özel uçak bize çok zaman kazandırıyor. Uzun yolculuklarda genelde gece uçuyoruz. Havalimanlarında bekleme yaşamıyoruz. Dolayısıyla yılda 2 aylık iş günü tasarrufumuz oluyor" sözlerini hatırlattı.

"Twitter'a TC ile girilsin"

Munyar’ın yazısında ayrıca şu ifadeler yer aldı:

Murat Ülker, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’la gerçekleşen buluşmada dile getirdiği bir konuyu benimle paylaştı:

- Twitter’a TC kimlik numarası ile girilmeli.

Bu konuda Almanya’yı örnek gösterdiğini vurguladı:

- TC kimlik numarası veya telefon numarası verilmeden hesap açılması sorumsuzluk, hatta suça azmettiriciliktir. Herkes o ortamı “serbest küfür kürsüsü” sanıyor.