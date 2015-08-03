Yıldız: HDP'ye verilen emanet oylar 3 gün elektriksiz kalınca ortadan kalkar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, "ister erken seçim olsun isterse olmasın HDP'ye verilen emanet oyların önemli bir kesimin ortadan kalkacağına inanıyorum. Hele hele 3 gün elektriksiz kaldığında bunu doğru değerlendireceğine inanıyorum" dedi.

PKK'nin enerji üretimi ve dağıtımına zarar verdiğini söyleyen Yıldız, "Petrol, elektrik üretimi, dağıtımı yapılmasın. Oradaki Kürt kardeşlerimiz zarar görüyor. Devlete zarar vermek adına yaptığınız bu işlemi, devlet bunu finanse eder. Oradaki vatandaşımızın hizmetini aksatan Kürtçülük adına hizmete ettiğini iddia eden PKK'dır. Her hizmetin aksamasını da bundan sonra açıkça ifşa edeceğiz" dedi.

'Kerkük Yumurtalık Boru Hattı’nda patlatılan borudan henüz akış sağlanmamıştır'

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi'nin hazırladığı Türkiye Enerji Raporu Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Yıldız, "Kerkük Yumurtalık Boru hattında patlatılan borudan henüz akış sağlanmamıştır. Gerekli tadilatlar yapılmamaktadır. Bir kısım kaçak kullananlarla alakalı da müdahale edilmektedir. Patlatılan boru nedeniyle, Kuzey Irak mağdur, gelir eksikliği yaşanıyor" dedi.

'AK Parti, koalisyon görüşmelerinde yapıyormuş gibi yapmamaktadır'

Koalisyon görüşmelerine ilişkin Yıldız, "Bir parti diğerinin önüne geçmiştir cümleleri doğru değildir. Müzakereler sonuçlanmamıştır. Ak Parti Türkiye'nin hükümetsiz kalmaması ile alakalı olarak samimi olarak yaptığı çalışmaların henüz sonuçlanmadı. Ak Parti, koalisyon görüşmelerinde yapıyormuş gibi yapmamaktadır. En son çözüm olan erken seçimden önce yapılacak ne varsa onları koalisyon adına yapması gerektiğini bilmektedir" diye konuştu.

Yıldız, "Ak Parti, tabi ki koalisyon çalışmalarında partilerin politikalarına mahkum değildir. Ak Parti, yapıcı yaklaşmaktadır. Koalisyon olur veya olmaz. Ak Parti samimi bir şekilde çalışmaktadır" dedi.

'Türkiye'de elektrik üretimi, tüketiminden daha fazladır'

Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcak havaya bağlı olarak elektrik kesintileri ve zammının söz konusu olup olmayacağına ilişkin Yıldız, "Türkiye ilk defa 43 bin megabaytın üzerine çıktı. Türkiye'de arz, talepten fazladır. Her ne kadar sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyretse de talepleri karşılama noktasında bir sıkıntımız bulunmamaktadır. Türkiye'de elektrik üretimi, tüketiminden daha fazladır. Devletimiz tarafından herhangi bir aksama olmadığını ama PKK'nın terörü yüzünden bazı yerlerde elektriğin kesildiğini bu vesile ile bir kez daha söylemem lazım. Şu anda çok rahat bir enerji arzını yaşıyoruz" diye konuştu.

'HDP'ye verilen emanet oyların önemli bir kesimin ortadan kalkacağına inanıyorum'

"Erken seçim olsa da olmasa da HDP'ye verilen emanet oyların önemli bir kesiminin ortadan kalkacağına inandığını" belirten Yıldız, "Şu anda HDP'nin silahlar sussun, terör olmasın cümlesini buradaki Ak Parti ve hükümetimize söyleyeceğine eğer cesareti varsa PKK'ya söylemesi lazım. PKK'nın yaptıklarını kınaması lazım. HDP'nin 7 Haziran seçimlerinden önce yaptığı şirin gözükmelerin yüzündeki boyanın aktıktan sonra gerçek haline dönüştü. Bir terör dili haline dönüştü. İster erken seçim olsun isterse olmasın HDP'ye verilen emanet oyların önemli bir kesimin ortadan kalkacağına inanıyorum. Hele hele 3 gün elektriksiz kaldığında bunu doğru değerlendireceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.