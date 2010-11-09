-YILDIZ: GÜNEY KORE'DEN SONUÇ ÇIKMAYABİLİR ANKARA (A.A) - 09.11.2010 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, yarın Güney Kore'de nükleer güç santralleri ile alakalı yapılan müzakere sürecini değerlendireceklerini belirterek, şartlar yerine gelmezse sonuç alınamayabileceğini bildirdi. Yıldız, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK) tarafından düzenlenen ''Türkiye'nin Enerji Vizyonu'' konulu konferansta katılımcıların sorularını yanıtladı. Yarın saat 11'de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte G-20 Toplantısı'na katılmak üzere Güney Kore'ye gideceklerini belirten Yıldız, Güney Kore'de nükleer güç santralleri ile alakalı yapılan müzakere sürecini değerlendireceklerini söyledi. ''Şartlar yerine gelmezse sonuç alamayabiliriz. Şartlar çok önemli'' diyen Yıldız, Türkiye'nin menfaatine ve Türkiye'nin çizdiği temel prensipler doğrultusunda bir anlaşma yapmayı ümit ettiğini kaydetti. Bakan Yıldız, bir kısım kırmızı çizgilerin olduğuna dikkat çekerek, şöyle devam etti: ''O çizgilerin ihlal edilmesi bizim açımızdan söz konusu olamaz. Anlaşmazsak B,C planlarımız mutlaka var. Anlaşabilirsek, Güney Kore ile çalışmaktan gerçekten mutlu oluruz. Güney Kore, yapı olarak bize benzer bir ülkedir. Kendi iç dinamiklerini, insan kaynaklarını, kendi ülkesi için kullanabilen, çalıştırabilen bir ülkedir. O manada beraber iş yapabileceğimizi ümit ediyorum. Mutlaka iyi bir nokta yakalayabileceğimiz kanaatindeyim. Dün yaptığımız görüşmelerde Güney Kore'den değerli meslektaşım geldi, bir iki iyimser adım atıldı. İnşallah yeterli adımların da Seul'de atılacağına inanıyorum. Türkiye bu manada yoluna devam edecek. Nükleer güç santrali kurmayla alakalı kararlığından bir şey eksiltmiş olmayacak.'' Bakan Yıldız, bir başka soru üzerine de 2023 yılına kadar en az iki tane nükleer santral yapabiliyor olunması gerektiğine işaret etti. Yıldız, ''Yaptığımız çalışmalar sonuna geliyor. Akdeniz'de beşer bin MW'lık iki santral yapacağız. Bunlar bittiğinde Türkiye'nin kurulu gücünün yüzde 10'u kadar olmuş olacak'' dedi. -RÜZGAR ENERJİSİ- Yıldız, Türkiye'nin 2015 yılına kadar toplam 13 bin MW'lık bir rüzgar enerjisini harekete geçirmesi gerektiğini söyledi. Rüzgar enerjisi santralleri ve otoprodüktörlerle ilgili bir soruya karşılık Yıldız, 500 KW'ın altında lisansa tabi olmayan üretim merkezlerinin kurulmasının her vatandaşın hakkı olduğunu ifade etti. Otoprodüktörün, ''tükettiğini üretebilen bir sistem'' olduğunu belirten Yıldız, ''2015'e kadar toplam 13 bin MW'lık bir rüzgar enerjisini harekete geçiriyor olmamız lazım. Biraz kıra döke bitecek bu işler ama bitecek'' dedi. -ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ- Türkiye arz güvenliği ile alakalı sıkıntı yaşamadan özel sektör aracılığıyla yatırımlarını yaptığını anlatan Yıldız, bir Enerji Bakanı olarak ithal enerji kullanımının düşürüldüğü, zengin bir enerji ülkesi olmayı hedeflediğini kaydetti. Yıldız, yapılacak işlerin belli olduğunu ifade ederek, ''Türkiye'nin yıllık büyüme hızları ile bakıldığında, 3 bin 500 ile 4 bin MW'lık yatırım gerekiyor. Bu yatırımların olabildiğince yerli ve yenilenebilir kaynaklarla yapılması lazım'' dedi. Altın arama çalışmaları ile ilgili soru üzerine, dünyada nasıl yapılıyorsa, Türkiye'de de aramaların o şekilde yapıldığını ve bir kısım eleştirilerin manüplatif olduğunu belirten Yıldız, ''Kuşlar rahatsız oluyor diye rüzgar santraline karşı çıkan gruplar var. Ben bunu samimi bulmuyorum. Böyle bir anlayış olmaz. Ben kalkıp da kuşun göç yolu üzerine bunu kurarsam o zaman bana bunu de'' dedi.