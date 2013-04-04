Yıldız: Güney Kore nükleer santral ihalesinden çekildi

Enerji Bakanı Taner Yıldız, Sinop'a kurulacak nükleer santralin inşası ile ilgili olarak Güney Kore'nin çekildiğini belirterek, Çin ve Japonya ile görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

NTV'ya konuşan Yıldız, "Yarış sürüyor ama Güney Kore de bu yarıştan koptu. Çin ve Japonya iki ülke olarak ön plana çıktı. Güney Kore Hazine garantisiyle ilgili sıkıntılardan bahsetti. Çin ve Japonya proje için istekli" dedi.

9 büyüklüğündeki depreme dayanıklı bir nükleer santral yapmaları gerektiğini belirten Yıldız, hassasiyeti en yüksek düzeye çıkardıklarını söyledi.

Irak'tan gelen kaçak petrol uyarısını değerlendiren Yıldız, "Kuzey Irak'tan yapılan tanker ticaretinde herhangi bir kaçakçılık olamaz. Uçak indi mi, inmedi mi tartışmalarında elimizde alınmış iniş izni vardı. Merkezi Irak hükümeti buna rağmen bunu yaptı. Kuzey Irak'ın petrol ürünleriyle ilgili ihtiyaçları merkezi hükümet tarafından karşılanamıyor" diye konuştu.