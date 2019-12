-YILDIZ: GÜNEY KORE İLE MUTABIK KALAMADIK İSTANBUL (A.A) - 01.11.2010 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, nükleer güç santrali kurulmasına ilişkin, şu anda Güney Kore ile yürütülen müzakerelerin sonucuna henüz gelemediklerini belirterek, ''Aramızda bir kısım mutabık kalamadığımız konular oldu'' dedi. Yıldız, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Türk-Avrasya İş Konseyleri Genel Kurul Toplantısındaki konuşmasında, petrol ve doğalgazda bütün dünyada üretilen toplam kaynakların yaklaşık yüzde 65'nin Türkiye'nin doğusunda, tüketiminin ise batısında kalan coğrafyada bulunduğuna dikkati çekerek, ''Burada çok dikkatli davranmak lazım. Her tehdidin kendine has fırsatları olduğunu biliyoruz. Bu fırsatları değerlendirebiliyor olmamız lazım'' diye konuştu. Petrol ve doğalgazın, önümüzdeki 30 yılda hala dünya enerji kaynaklarının yarısını oluşturacak olmasının, kulağa hoş gelen bir kısım enerji kaynakları konusunda daha dikkatli olunmasını gerektirdiğini anlatan Yıldız, ''Eğer büyüme hedefiniz varsa, dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme iddianız varsa enerji kaynaklarına bakış açınızı duygusallıktan uzak net bir zemine oturtmanız lazım'' dedi. Ekonomilerde, serbestleşen, liberalleşen ülkelerin stratejik davranmalarının güçlüğüne dikkati çeken Yıldız, şöyle devam etti: ''Enerji sektörüyle ilgili serbestleşmenin, aynı zamanda bizim stratejik davranışlarımıza zaman zaman engel teşkil edebileceğini bizden önceki ülkelerin davranışlarından okuyabiliyoruz. Bize dediler, 'Neden ABD ile nükleer güç santrallarıyla ilgili işbirliğinde bulunmuyorsunuz?' Bulunmayan taraf, biz değiliz. Biz diyoruz ki; 'ilgi duyan taraf varsa buyursun ve beraberce çalışalım.' Eğer teklif varsa biz bu tekliflere de açığız. Biz, bulunduğumuz konum itibariyle son derece stratejik bir noktadayız. Hem enerji kaynakları açısından hem de siyasi ilişkiler açısından. O zaman bizim bu konumumuz ve durumumuz liberal piyasa ile izah edilemeyebilir. Hepsi bununla açıklanamayabilir. O yüzden ülkelerin kuralları çizilmiş, belirlenmiş, serbest piyasa ekonomisiyle birlikte bu ilişkileri yürütmesinde zaman zaman sıkıntılar olabilir.'' Taner Yıldız, Türkiye'nin enerji politikalarını ve stratejilerini çizerken özellikle siyasi istikrarın avantajını kullandıklarını anlattı. Bölgede oluşan herbir hareketin, terazinin dengelerini değiştirdiğini ifade eden Yıldız, her hareketin Türkiye'yi ilgilendirdiğini söyledi. Türkiye'nin bölgesinde daha güçlü olmak adına nükleer güç santrallarıyla ilgili önemli bir tercihte bulunduklarını anımsatan Yıldız, şunları kaydetti: ''Bu nükleer güç santrallerinin sanayimizi sınıf atlatacağına inanıyoruz. Demirinden tutun ki çok teknolojik parçalarına varıncaya kadar, yapacağımız anlaşmaların temelinde şu gerçek yatıyor; ne kadarını yerli yapacağız, ne kadarını ithal edeceğiz? Biz, bu anlaşmaları inşallah realize ettikten sonra bunlarla ilgili sanayideki gelişmeyi an ben an izleyeceğiz. Bakın şimdiden açık ve net bir ifade kullanıyorum, Türkiye sanayisinde bir lig atlayacak. Göreceğiz ki bu enerjinin tedarikinden daha önemli bir hale gelecek.'' Türkiye'nin beyniyle birlikte büyüyüp geliştiğini ifade eden Yıldız, ''Obez bir vücut değil şu an Türkiye'nin gelişmesi. Bazı ülkelerde bunu görürsünüz, beyni sabittir ama vücudu genişler. Türkiye beyniyle birlikte büyümek zorunda. Bunu mutlaka yakalamak zorunda. Nükleer santral yapımıyla ilgili büyük resmi görmeyenlere verdiğim mesaj bu, lütfen tuvaldeki renklerle uğraşmayın resmin bütünü size neyi söylüyor, buna bakın'' diye konuştu. Taner Yıldız, gazetecilerin, nükleer güç santralı konusundaki soruları üzerine de şu bilgileri verdi: ''Şu anda Güney Kore ile yürüttüğümüz müzakerelerin sonucuna henüz gelemedik. Aramızda bir kısım mutabık kalamadığımız konular oldu. Yaklaşık 3 haftadan beri Ankara'da büyük bir Güney Kore heyeti ile bu müzakereler cumartesi-pazar da dahil olmak üzere yürütülüyor. Ama henüz netlik kazanmış değil. 11 Kasım'da Seul'de yapılacak olan G-20 toplantısında acaba bir nihai bir cümle kurabilir miyiz araştırıyoruz. Eğer o zamana kadar netleştirirsek ne ala, yoksa bu konuda anlaşamadık diyeceğiz. O yüzden netleşmedi. Önceden de bir cümle kurmak istemiyorum. Ama önümüzdeki hafta Güney Kore'nin şekillenmesi açısından önemli olacak. Ayın 7 Kasım'a kadar da bunu nihayetlendirmemiz lazım ki, Güney Kore'de hangi formatta orada bulunacağız. Sinop için bunu düşünüyoruz. Sinop'ta yapılabilirliğini konuşuyoruz. Bunların içinde fiyattan tutun da risklerin paylaşımına kadar birçok konu var, ortaklık yapısı var. Hazine garantileri var, bunların her birisini detaylandırıyoruz, bu hafta önemli bir hafta bizim için.''