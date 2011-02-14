-YILDIZ: GÖÇÜK SİYASET ÜSTÜ BİR MESELEDİR AFŞİN (A.A) - 14.02.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Afşin'deki Çöllolar açık kömür üretim sahasında meydana gelen göçüğün siyasete alet edilmesine çok üzüldüğünü, konunun siyaset üstü bir mesele olduğunu söyledi. Bakan Yıldız, göçüğün meydana geldiği Çöllolar kömür üretim sahasında incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından değerlendirme yapan Yıldız, önceliklerinin kayıp 9 kişiye ulaşmak olduğunu belirtti. Dün bazı siyasi parti temsilcilerinin ve milletvekillerinin olay yerine geldiğini ve açıklamalarda bulunduğunu öğrendiğini kaydeden Yıldız, şöyle konuştu: ''Dün olay yerine gelen bazı siyasi parti temsilcilerinin ve milletvekillerinin yapmış oldukları açıklamalar ile konuyu siyasete alet etmeye çalıştıklarını duydum. Buna çok üzüldüm. Bu konu siyaset üstü bir meseledir. Bunun üzerinden siyaset yapmak yanlıştır.Burada yaşanan olay bir toprak kaymasıdır. Burada insan ihmali var mıdır, yok mudur bilmiyoruz. İlgili kurumlar bütün bu konuları araştırıyor, hazırlayacakları raporlarda bu mesele ortaya çıkacak. Varsa suçlu, cezasını çekecek ama şimdiden birilerini suçlamak yanlıştır. Bilim adamları teknik incelemelerini detaylı bir şekilde sürdürüyor. Yeni can kayıplarının yaşanmaması için bölgede önlemlerimizi sürdürüyoruz. Kömür ocağındaki zeminde biriken suyun çekilmesi için şu anda 200 kuyudan pompalarla su çekiliyor. Zemini kurutabilirsek yeni toprak kaymalarının önüne geçmiş olacağız. O zaman da toprak altındaki kardeşlerimizin çıkarılması kolaylaşacak.'' Önceliklerinin toprak altındaki vatandaşlara ulaşmak olduğuna ve başka bir hedefleri olmadığına dikkati çeken Yıldız, ''Dün gece ailelerle de görüştük, zor bir olaydır. Ailelere sabır diliyoruz. Şunu herkes iyi bilsin ki sorunun çözümü konusunda devlet bütün imkanlarını seferber etmiş durumdadır'' dedi. Yıldız, incelemelerinin ardından arama kurtarma çalışması yapmak için bekleyen sivil savunma ekiplerinin yanına giderek sohbet etti. Yıldız, arama kurtarma çalışmalarında kullanılan köpekler Hektor ve Aleks'in kabiliyetleriyle ilgili bilgi aldı.