Yıldız geldiler, bedava gittiler...



Süper Lig'de futbolcu transferine en çok para yatıran kulüplerden biri hiç şüphesiz ki Fenerbahçe. Özellikle Aziz Yıldırım'ın başkanlık koltuğuna oturduğu 1998 yılından beri neredeyse her sezon dünya çapında bir yıldızı kadrosuna katan Sarı-Lacivertlilerin futbolculara ödediği bonservis bedelleri ise dudak uçuklatan cinsten.



Ortega, Anelka, Hooijdonk, Revivo, Rapaiç, Kezman, Appiah gibi çok sayıda ünlü futbolcuyu milyon Euro'lar ödeyerek transfer eden F.Bahçe, buna karşılık gönderdiği oyuncuların büyük bölümünden bonservis bedeli alamıyor. Son olarak 8'er milyon Euro ödediği futbolculardan Kezman'ı PSG'ye kiralık gönderen Fenerbahçe, Appiah'ı da FIFA kararıyla serbest bırakmak zorunda kaldı.



Sarı-Lacivertliler, bu sezon başında İspanya gol kralı Daniel Güiza'yı Mallorca'dan 14 milyon Euro'ya, Emre Belözoğlu'nu Newcastle'dan 4,5 milyon Euro'ya transfer etti. Vestel Manisaspor'dan gelen Burak Yılmaz'a ödenen ücret açıklanmadı.



Yüksek rakamlara imza attırdığı yıldızları beş kuruş bile kazanamadan elinden kaçıran Sarı Kanaryalar, son dönemde sadece Anelka, Baliç, Okocha, Moldovan ve Ortega'da zarar etmedi. Anelka, geldiği fiyata yakın bir paraya Bolton'a giderken, futbol oynamasına bir süre izin verilmeyen Ortega'dan, alacaklar tahsil edildi. Baliç, Moldovan ve Okocha'dan da kâr sağlandı.



Appiah, Tuncay, Aurelio, Serkan Balcı, Ümit Özat, Rüştü Reçber, Serdar Kulbilge, Luciano, Hooijdonk, Revivo, Rapaiç, Abdullah Ercan, Murat Yakın, Kennet Andersson, Zoran Mirkoviç, Kezman... Bu isimler ise F.Bahçe'nin bonservissiz bıraktığı futbolculardan sadece bazıları. Açıkçası F.Bahçe, aynı akıbete bu sezon da uğrayabilir. Yani sözleşmeleri yenilenmezse Alex, Lugano, Volkan Demirel, Deivid, Selçuk, Roberto Carlos, Maldonado, Tümer ve Can, yıl sonunda bedelsiz ayrılabilir.



Güiza, ligden şikayetçi!



2010 Dünya Kupası eleme maçları için İspanya'da olan Fenerbahçe'nin forvet oyuncusu Daniel Güiza, La Liga'da attığı golleri Türkiye Ligi'nde de tekrarlamak istediğini söyledi. Güiza, dün düzenlediği basın toplantısında, "Türk liginde çok fazla gol atmak zor, çünkü İspanyol liginden çok farklı bir lig. Ama İspanya Milli Takımı'nda oynamaya devam etmek için Türkiye'ye, İspanya'daki gollerimi tekrarlamak hatta daha fazla gol atma heyecanıyla gittim." dedi. Geçtiğimiz sezon Mallorca formasıyla 27 gol atan Güiza, Fenerbahçe ile Süper Lig'de geride kalan 2 haftada henüz golle tanışamadı.



FENERBAHÇE'DEN BEDELSİZ GİDEN BAZI FUTBOLCULAR



Kezman: Atletico Madrid'den 8 milyon Euro'ya transfer edildi. PSG'ye kiralandı.



Appiah: Juventus'tan 8 milyon Euro'ya alındı. FIFA kararıyla serbest bırakıldı.



Aurelio: Trabzonspor'dan alındı. 5 yılın ardından geçtiğimiz sezon sonunda Real Betis'le anlaştı.



Tuncay: Sakaryaspor'dan genç yaşında geldi. Middlesbrough'ya bedelsiz gitti.



Hooijdonk: Feyenoord'dan 1 milyon dolar bedelle geldi. Sözleşmesi bitince Nac Breda'ya gitti.



Luciano: Corinthians'tan 3 yıllık 6 milyon dolara kiralandı. Sakatlığından ötürü sözleşmesi feshedildi.



Rebrov: Tottenham'dan 2,7 milyon dolar karşılığında kiralandı. Sözleşmesi bitince West Ham'la anlaştı.



Beschastnykh: S.Moskova'dan 800 bin dolara alındı. Kuban Krasnodar'a 250 bin dolara verildi.



Washington: Brezilya'dan 1,5 milyon Euro'ya transfer edildi. Sağlık sorunları yüzünden sözleşmesi feshedildi.



Rapaiç: Perugia'dan 6 milyon Euro'ya alındı. Sözleşmesi karşılıklı feshedilince Hajduk Split ile anlaştı.



Revivo: Celta Vigo'dan 6,6 milyon Euro'ya transfer edildi. Sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.



Andersson: 6 milyon Euro'ya Bologna'dan alındı. Garda BK'ya bonservis bedelsiz gitti.



Mirkoviç: Juventus'tan 4 milyon Euro'ya alındı. Partizan'a bonservis bedelsiz gitti.



