-Yıldız: Gazda sıkıntı düşünmüyoruz İSTANBUL (A.A) - 09.02.2012 - Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Azerbaycan'dan henüz gaz akışı sağlanamadığını, akşam 22.00 gibi o gazın Türkiye'ye ulaşacağını umduklarını belirterek, ''İran da toplam kapasitesinin hemen hemen yarıya kadar olanını vermeye başladı. Bu da iyi bir gelişme. Dolayısıyla bizim yarın da öngörülerimiz çerçevesinde herhangi bir sıkıntı düşünmüyoruz. Bir sonraki gün de sıkıntı düşünmüyoruz'' dedi. Yıldız, AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Avrupa Komisyonu'nun Genişleme ve Komşuluk Politikası Komiseri Stefan Füle ve Enerjiden Sorumlu Komiseri Günther Oettinger ile Wow İstanbul Hotel'de gerçekleştirilen dörtlü zirvenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak sorularını yanıtladı. Olumsuz hava koşullarında ve son derece sert geçen kış mevsiminde gerek bölgede, gerek komşularda gerekse Avrupa'da bir kısım olumsuzluklar yaşandığını ama bu olumsuzlukları vatandaşlara, mesken sahiplerine sanayiciye herhangi bir sıkıntı yaşatmadan bu süreci aşmak istediklerini dile getiren Yıldız, dün Azerbaycan ve İran hattından gelen doğalgazda bir kesinti olduğunu, ancak gerek Azeriler'in gerekse İranlılar'ın çok yoğun bir çabayla bu arızalarını gidermeye ve gazı vermeye başladıklarını bildirdi. Yıldız, ''Ama kademe kademe bu yapılıyor. Hepsi bir anda yapılamıyor. İran doğu hattı dediğim hattan 7'de birine düşmüştü. Bugün itibariyle üçte birine kadar ulaştı. Azerbaycan'dan henüz gaz akışı sağlanamadı. Ama kendileriyle sık sık irtibat halindeyiz. Akşam 22.00 gibi o gazın Türkiye'ye ulaşacağını umuyoruz. İran'da toplam kapasitesinin hemen hemen yarıya kadar olanını vermeye başladı. Bu da iyi bir gelişme. Dolayısıyla bizim yarın da öngörülerimiz çerçevesinde herhangi bir sıkıntı düşünmüyoruz. Bir sonraki gün de sıkıntı düşünmüyoruz. Her gün kendi içinde değerlendiriyoruz. Bizim mesken sahibi vatandaşımıza ve sanayicimize doğalgazla alakalı bir sıkıntı ve bir sınırlama öngörmüyoruz'' diye konuştu.