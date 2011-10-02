Yıldız: Gaz gelmeyeceği anlamına gelmiyor

T24 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, ''Batı hattı kontratının sonlandırılması batı hattından gaz gelmeyeceği anlamına gelmez. Kontratlar özel sektör tarafından değerlendirilecektir'' dedi.





Yıldız, Türkiye'nin doğalgaz tedarikinde en önemli ülkenin Rusya olduğunu ve Rusya'dan 3 farklı kanaldan Türkiye'ye yıllık yaklaşık 30 milyar metreküp gaz aktığını, bunun 6 milyar metreküpünün de Battı Hattı yoluyla geldiğini hatırlattı.





Türkiye'ye Battı Hattı'ndan gelen 6 milyar metreküplük gazın tedarikinin kesilmesinin, Türkiye'nin gaz tüketiminde herhangi bir sıkıntıya neden olmayacağını vurgulayan Yıldız, Türkiye'ye Rusya'nın dışında İran'dan, Azerbaycan'dan gaz geldiğini, bunların yanı sıra Nijerya ve Cezayir'den sıvılaştırılmış gaz ithalatı yapıldığına dikkati çekti.





Yıllık gaz tüketiminin 35-37 milyar metreküp aralığında değiştiğini ifade eden Taner Yıldız, buna karşılık Türkiye'nin yıllık anlaşmalarının 45 milyar metreküpün üzerinde gaz tedarikine imkan verdiğini bildirdi.





Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız, ''Batı hattı kontratının sonlandırılması batı hattından gaz gelmeyeceği anlamına gelmez. Kontratlar özel sektör tarafından değerlendirilecektir'' dedi.







Yıldız: (Rusya) ilişkilerimizin sağlam olduğu bir ülkedir





Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, dün yaptığı açıklamada da Rusya tarafından istenilen indirim yapılmayınca 25 yıllık Batı Hattı doğalgaz anlaşmasının bitirildiğini bildirmişti.





Rusya'dan alınan ve Trakya'dan gelen ''Batı Hattı'' olarak isimlendirilen kontratın, BOTAŞ'ın yazdığı yazıyla ''istenilen indirim oranlarının oluşmaması'' nedeniyle sonlandırıldığını belirten Yıldız, şu açıklamayı yapmıştı:





''Çokça soruluyor; 'Rusya ile ilişkilerde sorun doğurur mu' diye. Rusya bizim stratejik işbirliği yaptığımız son derece önemli, bir kaç kontrata dayanarak ilişkilerimizin bozulamayacağı kadar sağlam ve güçlü ilişkilerimizin olduğu bir ülkedir. O yüzden bu tür kontratların sonlandırılmış olması gaz girişinin sonlandırılmış olması anlamını taşımıyor. Biz vatandaşlarımız adına daima maliyetini düşürmeye çalıştığımız doğalgaz fiyatlarını, Rusya'dan talep ettik. İstediğimiz oranlara düşemediler, bunu da saygıyla karşılıyoruz. O yüzden özel sektörün pazarlık yapacağı bir ortam oluşsun da istedik. Bize, Güney Akımla ilgili olarak da çokça soru soruluyor. Güney Akımda istemiş olduğumuz evrakların, bunların içerisinde ÇED raporunun, güzergahın, ileri mühendislik çalışmalarının tamamlanması halinde Rusya'nın bizden talep ettiği Güney Akım doğalgaz boru hattının inşaat izniyle ilgili irademiz tamdır, bu konuda herhangi bir gerilim söz konusu değildir. İlişkilerimiz daha da güçlenerek devam edecek.''





