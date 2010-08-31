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Spor

YILDIZ FUTBOLCULAR BASKET MAÇINDA İSTANBUL (A.A)

31 Ağustos 2010 00:50

-YILDIZ FUTBOLCULAR BASKET MAÇINDA İSTANBUL (A.A) - 30.08.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda B Grubu'nun son maçında ABD ile Brezilya karşı karşıya geldi. Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Spor Toto Süper Lig'de forma giyen bazı futbolcular da ilgi gösterdi. Brezilyalı futbolcular Fenerbahçeli Alex, Galatasaraylı Elano ve Beşiktaşlı Bobo, Türk vatandaşlığına geçen Brezilya asıllı Nobre ülkelerini desteklemek üzere Abdi İpekçi Spor Salonu'ndaki yerlerini aldılar. Bu oyuncuların yanı sıra Beşiktaş'ın İtalyan futbolcusu Ferrari de ABD-Brezilya maçını izledi. B Grubu'nun bu zorlu maçını Beşiktaş Kulübü Amatör Şubelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şeref Yalçın, Fenerbahçe Sportif Direktörü ve Teknik Direktörü Aykut Kocaman ile Beko Basketbol Ligi takımlarından Efes Pilsen'in eski antrenörü Ergin Ataman da takip etti. Çekişmeli geçmesi beklenen maçta salonun büyük bölümü doldu. Basket sevgileriyle İstanbul'daki maçlara damgasını vuran Slovenlerin yanı sıra Brezilya ve ABD vatandaşları da salona geldi. Mücadeleyi 6 bine yakın basketbolsever izledi. 

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