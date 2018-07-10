Yıldız futbolcu transferi hakkında konuştu: Fikret Orman'la görüştük

Sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın transfer gündeminde uzun bir süredir Rafael Da Silva yer alıyordu.

Olimpik Lyon'da forma giyen Brezilyalı futbolcuyla ilgili gelen son haberlerde Siyah Beyazlılar'ın yıldız isimle anlaştığı fakat transferin gerçekleşmediği öne sürülmüştü. Beşiktaş'ın 3,5 milyon euroluk bir bonservis bedeli karşılığında söz kestiği iddia edilen Rafael'in İstanbul'a gelmeme sebebininse Şenol Güneş olduğu öğrenilmişti.

Fransız basını, tecrübeli hocanın hâlihazırda bazı yerli oyuncuların maaşlarının ödenmemiş olması nedeniyle Kara Kartal'ın 3 yıllığına söz kestiği kaydedilen oyuncuyu reddettiğini yazmıştı. Bu haberlerin ardından bugün Rafael konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Bugün 28'inci yaş gününü kutlayan Brezilyalı oyuncu, 2019'un sonuna dek sözleşmesinin bulunduğu Olimpik Lyon'un resmi televizyonunun özel konuğuydu.

Fanatik'te yer alan habere göre; Rafael, kulüp televizyonuna oldukça geniş bir röportaj verirken Beşiktaş hakkında da açıklamalar yaptı. Kara Kartal'ın kendisine olan ilgisini ve transfer görüşmelerini doğrulayan Rafael şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş'la görüştüğüm doğru. 2-3 hafta önce buraya geldiler ve benimle transfer konusunda konuştular. Başkan Fikret Orman'la bir görüşme gerçekleştirdik. O günden sonra başka bir gelişme olmadı fakat her şeyin bittiğini söyleyemem."