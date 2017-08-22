Yıldız futbolcu Nasri'ye kent merkezinde imza töreni yapılacak

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)- ANTALYASPOR, 2 yıllık anlaştığı yıldız futbolcu Samir Nasri\'nin imza törenini, kentte turistlerin ve vatandaşların en yoğun bulunduğu Kalekapısı\'nda Saat Kulesi yanında gerçekleştirecek.

Süper Lig\'de Eto\'o, Maicon, Menez gibi yıldız isimlerin yer aldığı Antalyaspor, dünyaca ünlü futbolcu Samir Nasri transferiyle kadrosunu güçlendirdi. 30 yaşındaki yıldız oyuncuyla yıllık 4 milyon Euro + bonuslarla 2 yıllık anlaşma yapan kırmızı beyazlılar, 16 milyon Euro piyasa değeriyle Süper Lig\'in piyasa değeri en yüksek futbolcusunu kadrosuna dahil etti.

KENT MERKEZİNDE TÖREN

Antalyaspor yönetimi yıldız futbolcunun transferinin ardından imza töreni için görkemli kutlama hazırlığı başlattı. Antalyaspor, sosyal medya hesaplarında Nasri\'nin imza töreninin kentin tarihi bölgesi Kalekapısı\'nda yapılacağını duyurdu. Kentin en işlek yerinde turistlerin yoğun bulunduğu Saat Kulesi yanında oluşturulacak alanda bugün saat 18.30\'da Nasri, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ile sözleşme imzalayacak. Görkemli kutlama için hazırlık yapan Antalyaspor yönetimi törene taraftarı ve spor severleri davet etti. Kulübün sosyal medya hesaplarından, Antalya\'nın tarihi güzelliğiyle tanınan Yivli Minare ve Saat Kulesi ile Nasri\'nin yer aldığı fotoğrafın yer aldığı, \'Yeni transferimiz Samir Nasri\'nin imza töreni saat 18.30\'da Kale Kapısı\'nda (Saat Kulesi Yanı) yapılacaktır. Tüm Antalyaspor Ailesi davetlidir. Biz Antalyasporuz\' mesajıyla sporseverlere çağrı yapıldı.

Antalyaspor yönetimi töreni, kulübün logosunda bulunan Yivli Minare ile kentin yurt içi ve yurt dışında bilinen tarihi yapısı Saat Kulesi arasında gerçekleştirecek. Törende spor severlerin, taraftarın ve turistlerin izleyebileceği konfetilerle görkemli kutlama yapılacak. Törenin ardından Nasri, takımıyla ilk antrenmana çıkacak.

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