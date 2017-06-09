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Spor

Yıldız futbolcu Mathieu Valbuena, İstanbul'a geliyor!

Fenerbahçe, Mehmet Ekici ve Aykut Kocaman'dan sonra üçüncü transferine hazırlanıyor

09 Haziran 2017 20:17

Transfer sezonunun başından itibaren Fenerbahçe’nin gündeminde olan Mathieu Valbuena, pazartesi günü İstanbul’a geliyor.

BiPSpor'un iddiasına göre Fenerbahçe, 32 yaşındaki Fransız yıldızla anlaşma sağladı ve Valbuena, pazartesi günü sarı lacivertli ekiple tanışmak için İstanbul'a gelecek.

Mehmet Ekici ve Aykut Kocaman’ı renklerine bağlayan sarı lacivertlilerin, gelecek hafta içinde transferlerine imza attırması bekleniyor.

32 yaşındaki ofansif orta saha, geçen sezon Fransa Ligue 1'de Olympique Lyon formasıyla çıktığı 30 maçta 8 gol ve 5 asist yaparak 13 gole doğrudan katkı sağlamıştı.

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Mathieu ValbuenatransferFenerbahçeFransızorta sahaOlympique Lyon

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