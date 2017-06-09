Yıldız futbolcu Mathieu Valbuena, İstanbul'a geliyor!

Transfer sezonunun başından itibaren Fenerbahçe’nin gündeminde olan Mathieu Valbuena, pazartesi günü İstanbul’a geliyor.

BiPSpor'un iddiasına göre Fenerbahçe, 32 yaşındaki Fransız yıldızla anlaşma sağladı ve Valbuena, pazartesi günü sarı lacivertli ekiple tanışmak için İstanbul'a gelecek.

Mehmet Ekici ve Aykut Kocaman’ı renklerine bağlayan sarı lacivertlilerin, gelecek hafta içinde transferlerine imza attırması bekleniyor.

32 yaşındaki ofansif orta saha, geçen sezon Fransa Ligue 1'de Olympique Lyon formasıyla çıktığı 30 maçta 8 gol ve 5 asist yaparak 13 gole doğrudan katkı sağlamıştı.