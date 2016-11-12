Yıldız futbolcu Benzema, Türkiye'de en beğendiği takımı açıkladı

Real Madrid'in Fransız futbolcusu Karim Benzema, Türk takımları arasında Beşiktaş'ı beğendiğini söyledi.

Bir menajerlik ve organizasyon şirketiyle ortaklık anlaşması yapmak için İstanbul'a gelen Real Madrid'in Fransız futbolcusu Karim Benzema, Grand Trabya Otel'inde düzenlenen toplantıda basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Fransız futbolcu, Türk takımlarının maçlarını fazla izleyemediğini belirterek, "Türkiye'de beğendiğim takım Beşiktaş. Türk futbolcuları çok hırslı ve içten oynuyorlar. Onları takdir ediyorum." dedi.

Daha önce Kemer'de ailesiyle tatil yaptığı anlatan Benzema, "Kemer'i çok beğenmiştim. Tekrar ailemle geleceğim. Türk insanları çok sıcakkanlı ve saygılı. Madrid'de fazla Türk arkadaşım yok ama Paris'te fazla Türk dostum var. Onlarla büyüdüm." diye konuştu.

Karim Benzema, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde bu akşam Kosova ile karşılaşacak A Milli Takım'a da başarılar diledi.