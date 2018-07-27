Yıldız futbolcu adım adım PSG'ye

Takımın başına Niko Kovac'ı getiren Bayern Münih, bu yazın ilk transferini geçtiğimiz günlerde Kanadalı genç oyuncu Alphonso Davies'i transfer ederek yapmıştı.

beIN Sports'ta yer alan habere göre; kulüp CEO'su Karl-Heinz Rummenigge, üst üste geçirdiği sakatlıklar ve kötü Dünya Kupası performansının ardından satılık listesine konan Jerome Boateng için Ligue 1 şampiyonunun devrede olduğunu iddia etti.

Rummenigge yaptığı açıklamada "Boateng'in menajeri ile Paris St Germain kulübü arasında kontak kurulduğunu düşünüyorum. Kendisinin ayrılması durumunda dahi bu pozisyonda yeterli futbolcuya sahibiz" şeklinde konuştu.

62 yaşındaki Bayern CEO'su stopere ihtiyaç yok dese de kulübün Benjamin Pavard ile ilgilendiği sık sık Alman basınına yansıyor.

Son şampyion bu transferi gerçekleştirememesi durumunda ise Hoffenheim'lı defans oyuncusu Kevin Vogt'a yönelecek.

Bayern'in hedefindeki bir diğer isim olan 19 yaşındaki Christian Pulisic ile ilgili de konuşan Rummenigge; "O çok iyi bir oyuncu ancak benim de Dortmundlu meslektaşlarım ile çok iyi ilişkilerim var ve bunu bozmak istemiyorum" açıklamasında bulundu.

Bavyera ekibi, yakın geçmişte yaptığı Robert Lewandowski, Mats Hummels ve Mario Götze transferleri ile Dortmund'un büyük tepkisini çekmişti.