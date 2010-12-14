Yıldız: Firmalar akaryakıtta indirime gidecektir

T24 - Rekor düzeydeki akaryakıt fiyatlarını değerlendiren Enerji Bakanı Taner Yıldız, "Rafine merkezi ve dağıtıcıların akaryakıt fiyatlarında indirime gideceğine inanıyorum" dedi.



Son dönemde artan benzin fiyatları tartışma yarattı. 95 oktan benzinin litre fiyatı 4 liraya dayandı ve Türkiye bu alandaki rekorunu perçinleştirdi.



Peki akaryakıt fiyatlarında ucuzlama olacak mı? Enerji Bakanı Taner Yıldız, Ntv'de Banu Güven'e akaryakıt fiyatlarını değerlendirdi.



Yıldız'ın açıklamaları şöyle: "Babacan'ın başkanlığında bugün geniş bir toplantı yaptık. Bizim iktidarın başıyla bugüne kadar nasıl bir gelişme gösterdi, rafine edilmiş petrol ürünleri arasında nasıl bir korelasyon var. Serbest piyasa olabildiğince serbest midir, bunları konuştuk. Fiyatlara müdahalemiz söz konusu değil. Tavan fiyat EPDK'nın vereceği bir karar. Ham petrol girişi, döviz fiyatları, rafine fiyatları, dağıtıcılar ve bayiler. Böyle bir zincir var. Basında çok ciddi bir abartı gördüm. Sekiz yılda enflasyon yüzde 107 oldu. Konan ÖTV ve vergiler sekiz yılda yüzde 107'yi geçmedi.



Topladığımız vergilerin GSMH'ye oranı batılı ülkelerin çok altında. Bu ülkeyi idare eden irade hangi kalemden vergi alacağına karar veriyor. Verginin aleyhine enerji bakanı olarak konuşamam. İthalat da serbest. Dağıtım lisansı almış firma gelip satabilir. Ham petrol ve vergi yanı fiyatın yüzde 90'ını alıyor. Herhangi bir enerji düzenlemesine gerek kalmaksızın rafine ve dağıtıcı arasındaki düzenlemenin tabii olarak çözüleceğine inanıyorum. Rafine merkezi ve dağıtıcılarından bir indirim geleceği kanaatine sahibim. Sekiz yılda ham petrolü 22 dolarla aldık, şu anda 4.38 katına çıktı fiyat. Rafine edilmiş benzin fiyatında ise 2.95 kat arttı.



Direkt toplanan vergi miktarı AB ülkeleriyle karşılaştırılamayacak kadar düşük. Babacan önemli bir açıklama yaptı. 2010 ve 2011'de akaryakıtların petrol ürünlerinin ÖTV'sinin sabit kalacağını söyledi. Büyüme hızını ve enflasyonu katarsanız iki yıla karşılık gelen ÖTV rakamı yüzde 17 geri gidecek demektir. Bu vergi artırılmayacak haberini vermiş oldu. Ben inanıyorum benzin fiyatlarını rafine merkezi ve dağıtıcılar geriye doğru çekecektir.





Doğalgazda zamsız bir kış olacak



Doğalgazda zamsız bir kış geçireceğimiz kanaatindeyim. Bu konuda çok rahatım.



Nükleer santralle hükümetimizin kararlılığı önemli. Türkiye öncelikle yerli kaynaklarını kullanacak. Suyu, rüzgarı, jeotermali... Nükleer sanayide sınıf atlama işidir. Biz bir projenin kurulma aşamasına geldik, uzun bir yola giriyoruz. Toplam 60 yıllık bir işletmeden bahsediyoruz. Biz 80 yıl sonra bu santralin söküldüğünü göreceğiz.



(Güney Kore'yle niye anlaşmazlık çıktı?) Türkiye eski Türkiye değil. Enerjide alım garantisi verdiğimiz bir ortamda ayrıca Hazine garantisi veremeyiz. Kamu borç yükünün milli gelire oranı yüzde 42 civarında. Bir çifte garanti oluyor, bu doğru değil. Japonya'da başbakan ve başbakan yardımcılarıyla randevularımız olacak. Karadeniz'de Japonya'yla çalışmak isteriz. Bu işin kendine has bir kültürü var. Bir üniversite kurulması lazım. Hacettepe ve İTÜ'de bu tür programlar var, bunları zenginleştireceğiz.



(Bu kadar HES gerekli mi?) Türkiye rezerv itibariyle su kaynaklarının üçte birini kullanıyor. Yaklaşık 300 megavatlık bir HES'in kurulması demek 80 milyon dolarlık doğalgaz almamak demek. Yerli kaynaklar tarafından karşılanan bir enerji portföyü olsun. Çok güzel bir şey. O zaman HES'lerin üçte biri işletmede, üçte biri lisanslandı yapım aşamasında, üçte biri de proje aşamasında. 45 bin megavat civarında HES'lerden olacak.



(Nabucco projesi) Bizim inandığımız bir proje. Avrupa Birliği ülkelerinin doğalgaz sorununu çözebilcek bir proje. Sabırlı olmak lazım. Bunlar orta ve uzun vadeli proje.



Karadeniz'de petrol var mı?



Karadeniz'de petrol bulamayabiliriz. Biz arıyoruz ama bulamayabiliriz."





