-YILDIZ: ENERJİ ALANINDAKİ GÖRÜŞMELER ÇOK VERİMLİ GEÇTİ BAĞDAT (A.A) - 29.03.2011 - Nazmi Akyol - Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, enerji alanında Iraklı yetkililerle yaptıkları görüşmelerin çok verimli geçtiğini söyledi. Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak temasları çerçevesinde enerjiden sorumlu Irak Başbakan Yardımcısı Hüseyin Şehristani ve Irak Elektrik Bakanı ile enerji alanında yaptıkları görüşmelerin petrol, doğalgaz ve elektrik alanında yoğunlaştığını, Iraklı tarafın işbirliğinden ve Türk şirketlerinin bu alandaki çalışmasından memnun olduğunu dile getirdi. Şehristani'nin, Türk firmalarının çalışmasından memnun olduklarını söylediğini ifade eden Yıldız, şunları belirtti: ''Dolayısıyla, elektrik yapılanmasında Türk firmalarının önemli katkısı olacağı kanaatini dile getirdik, memnuniyetle karşıladılar. Kerkük Yumurtalık Petrol Boru Hattı Anlaşması TBMM'de onaylamıştı. Dün (28 Mart) itibariyle, Irak Milli Meclisinden geçti. Bu yeni tarifelerle buradan petrolün akacağı, anlaşmanın başladığı anlamına geliyor. Petrol adına önemli buluyorum. Aynı zamanda Türkiye'nin Irak'ta aldığı iki tane petrol işi, iki tane doğalgaz kuyusu ile ilgili çalışmaları Şehristani ile elektrik bakanı meslektaşımla beraber görüştük. Bununla alakalı Şehristani, 'Siz meclis kararını beklemeden çalışmaya başlayabilirsiniz' dedi. Tabi ki Meclis kararı çıkacaktır. Güneyden kuzeye doğru akan petrol ve doğalgaz boru hattının yapılmasına dönük, Türkiye'nin bu çalışmanın içerisinde olabileceğini söyledi. Dolayısıyla hem petrol hem doğalgaz hem de elektrikte daha iyi bir nokta yakalamış olacağız. Ama Irak'ta hükümetin kurulmasından sonra özellikle iradenin oluşması için tabi ki hepsi bir anda olmuyor.'' Türkiye ve Türk firmalarının bilgi birikimine ve teknolojik birikime sahip olduğuna dikkat çeken Yıldız, ''Türk firmalarının, Irak'ta elektrik üretim santralleri ile alakalı yapılanmada en az yüzde 60-65 pay sahibi olabileceği kanaatindeyim. Çünkü, çalışmalardan memnunlar. Belli bir süre içerisinde daha hızlı olarak hem bu yaza hem de sonraki yaza çok ciddi elektrik ihtiyaçları olacak. Bunu bir an önce karşılamak istiyorlar'' dedi. Türk firmalarının Irak'ta elektrik üretim santralleri üzerinde yoğunlaştığı ve önlerinde başka alanların olup olmadığının sorulması üzerine Yıldız, Türk şirketlerinin petrol ve doğalgazla ilgili konularda 5,5 milyar dolarlık iş aldığını ve bunun az olmadığını ifade etti. Yıldız, elektrik dağıtımında, Irak'ın tekrar imar edilmesi ile ilgili çok fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini ve enerji sektöründeki uluslararası arenada çalışabilecek firmaların Irak'ta başarılı olacağına inandığını ve bu konuda katkı sağlayabileceklerini söyledi. Yıldız, Çalık Enerji'nin 700 megawatlık Musul Termik Santrali ihalesini alması konusunda da, ''Avrupa'dan ihaleye birçok firma katıldı. Bu ihaleyi almış olmasını bir başarı olarak nitelendiriyorum. Diğer firmalarımızın da Irak'ta mutlaka başarılı olacağına inanıyorum'' diye konuştu.