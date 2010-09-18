-YILDIZ: DOĞALGAZA ZAM GÖRÜNMÜYOR BOLU (A.A) - 18.09.2010 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, ''Şu anda bizim elimizdeki verilerle doğalgaza zam görünmüyor'' dedi. Bakan Yıldız, Bolu'nun Gerede ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen ''Hayvan ve Emtia'' panayırına katıldı. Panayıra katılanlarla sohbet eden Yıldız, ikram edilen ürünlerin tadına baktı. Bir tezgahın arkasına geçen Yıldız, satırla şakşak helvalarını parçalayarak sattı. Müşterilerinin arasında eşi Selma Yıldız'ı da gören Bakan Yıldız, 9 liralık şakşak helvasını eşine 10 liraya sattı. Selma Yıldız eşinin bulunduğu tezgahtan 25 TL'lik alışveriş yaptı. Satışların bereketli geçtiğini ifade eden Bakan Yıldız, tezgah sahibine 80 lira kazandırdı. -DOĞALGAZA ZAM YOK- Bakan Yıldız, panayırdaki gezinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Enerji alanında da büyümeye engel olabilecek tüm yapılanmalara karşı tedbirlerin alındığını ifade eden Yıldız, enerji kullanımının artmasının sanayideki büyümeye işaret ettiğini söyledi. Yıldız, ''Sanayimizdeki büyümenin bir nevi checkup'ını enerji kalemlerinden de enerji tüketimlerinden de yapıyoruz. Türkiye bu siyasi istikrarı ile beraber ekonomik büyümesine, iktisadi büyümesine, sosyal büyümesine inşallah devam edecektir'' dedi. Bir gazetecinin, ''Doğalgaza zam var mı?'' sorusuna Bakan Yıldız, ''Şu anda bizim elimizdeki verilerle doğalgaza zam görünmüyor'' yanıtını verdi. -CHP SAMİMİYET TESTİNİ GEÇEMEDİ- Bir soru üzerine, CHP'de eski Genel Başkan Deniz Baykal'ın kongre çağrısıyla başlayan tartışmalara da değinen Yıldız, ''Bu CHP'nin iç problemi ama CHP belki de bir samimiyet testini kendi içerisinde deniyor. Samimiyet testinden geçenler belki CHP'de daha iyi yerler alabilecekler. Bu konu bizim iç problemimiz değil. Biz de şu anda demokratik bir ortamda izliyoruz'' dedi. Referandum sonuçlarına ilişkin halkın samimiyete, açıklığa, şeffaflığa rağbet gösterdiğini dile getiren Yıldız, ''Biz CHP'nin özellikle başörtü ile alakalı samimiyet testini geçemediği kanaatindeyiz. Özellikle bir rahibeye benzetmesinin şahsi değil bir kurumsal kimliğe doğru gittiğine vatandaşımız herhalde kanaat getirdi ki önemli bir tesir olduğunu görüyoruz'' diye konuştu.