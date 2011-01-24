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Ekonomi

YILDIZ: DOĞALGAZA ŞU ANDA ZAM YOK ANKARA (A.A)

24 Ocak 2011 14:26

-YILDIZ: DOĞALGAZA ŞU ANDA ZAM YOK ANKARA (A.A) - 24.01.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, "doğalgaza şu anda zam yapılmayacağını" bildirdi. Diplomasi Muhabirleri Derneği (DMD) üyeleriyle sabah kahvaltısında bir araya gelen Yıldız, doğalgaza zam yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine ''doğalgaza şu anda zam yok'' dedi. Yıldız, doğalgaza ne zamana kadar zam yapılmayacağı sorusuna ise net yanıt vermedi. Venezuela'daki temasları hakkında ayrıntılı bilgi veren Yıldız, Venezuela'dan ucuz petrol ürünlerini Türkiye'ye getirme konusunu değerlendirdiklerini kaydetti. 

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