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Ekonomi

Yıldız: Doğalgaza artçı zam yok

Enerji Bakanı Yıldız, doğalgaza artçı zam yapmayacaklarını belirtti.

06 Ekim 2011 03:00

T24 - Enerji Bakanı Yıldız, doğalgaza artçı zam yapmayacaklarını belirtti.
 

Enerji Bakanı Taner Yıldız, bu ayın başından geçerli olarak yapılan zammın ardından doğalgaza artçı zammın gündemlerinde olmadığını söyledi.


Güney Afrika dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldız, "Şu anda bizim gündemimizde öyle bir şey (zam) yok. Ben şeffaf olarak kafamdaki her konuyu paylaşıyorum. Ne zamana kadar rahat olunması spekülasyona neden oluyor. Dikkat edin 2009'da, 2010'da hemen hemen her ay bu gündeme getirildi. Bu vatandaşın tüketici alışkanlığını da etkiliyor ve doğru da değil... Doğalgaza artçı zam yok diyebiliriz" dedi.


Botaş, yaklaşık üç yılın ardından, 1 Ekim'den geçerli olmak üzere doğalgaza konutta yüzde 12.28-14.35, sanayide de yüzde 13.7-14.3 arasında zam yapmıştı.


Yıldız, petrol ve doğalgaz aramalarında ağırlığı Karadeniz'den Akdeniz'e verebileceklerini de kaydetti.


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