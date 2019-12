-YILDIZ: ÇEVRE DE BİZİM ENERJİ DE BİZİM KAYSERİ (A.A) - 31.10.2010 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, İkizdere'de 21 tane baraj kurulmasının söz konusu olduğunu belirterek, "Çevre de yeşil de su da enerji de bizim" dedi. Bakan Yıldız, Mimarlar ve Mühendisler Grubu'nun düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin iyi yönetilmesiyle birlikte, işlerin düzelmeye başladığını kaydetti. Türkiye'de toplam bütün yatırımların bitirilme sürelerinin 11 yıldan 6,5 yıla indirildiğini belirten Yıldız, ''Bu da yeterli değil. Yani Türkiye hala normalleşmiş değil'' diye konuştu. Türkiye'nin bütünlüğünden yana olduklarını kaydeden Yıldız, şöyle devam etti: ''Farklı şeyler düşünebiliriz, farklı görüşlerde olabiliriz. Ama aynı Türkiye için çalışıyoruz. Türk insanının daha huzurlu, daha mutlu, daha çok refah içinde yaşaması için gayret gösteriyoruz. Devlet, ancak vatandaşı için varsa, kıymetlidir. İthal enerji kaynaklarının, yerli kaynak haline gelmesi için çalışıyoruz. 8 yılda, yerli kaynak arayışı için aktarılan parayı 12 kat artırdık. Petrolün yüzde 90'ını, doğalgazın da yüzde 97'sini yurtdışından alıyoruz. Yerli kaynaklarımızı harekete geçirmeliyiz.'' -''ÇEVRE DE YEŞİL DE SU DA ENERJİ DE BİZİM''- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Rize İkizdere Vadisi'nde yapılması düşünülen hidroelektrik santralleri için Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun verdiği kararın, ülke menfaati doğrultusunda değiştirileceğini ümit ettiğini belirterek, ''Çevre de yeşil de su da enerji de bizim. Birini bir diğerine tercih edemeyiz'' diye konuştu. Yıldız, Türkiye çapında 1560 tane hidroelektrik santralinin planlandığını, bunların harekete geçmesi için önlerini açtıklarını ifade ederek, şunları söyledi: ''Rize İkizdere'de 21 tane baraj kurulması söz konusu. Burada 'yeşil var' diyorlar. Elbette suyun olduğu yer yeşil olur. Bundan daha doğal ne olabilir ki? Yerli kaynaklarımızı harekete geçirelim. Enerji anlamında ülkemizdeki akarsuların üçte biri işleniyor, üçte biri inşaat aşamasında ve üçte biri de dizayn edilmek üzere. Akarsuları, çevre şartlarına uygun şekilde yeniden gözden geçirelim, belki yeniden düzenleyeceğimiz projeler olabilir. Çevre Bakanımız ve Turizm Bakanımız da, bu konularda benden daha az hassas değiller. Onlar da biz de Türkiye için çalışıyoruz.'' Türkiye'de bütün yapılan çalışmalara bazı kesimlerin itirazları olduğunu vurgulayan Yıldız, ''Bütün yapılan çalışmalara itiraz var. Ben burada bir art niyet ararım. Her şeyi eleştirenlerin, bir zihniyet problemi var demektir. Ama mantıklı, doğru gerekçeli itirazları olanları bunlardan ayrı tutuyorum. Bazıları gerçekten iyi niyetli ve ülkesini seven, geleceğini düşünen insanlar ya da gruplar. Bunların itirazlarını ve karşı duruşlarını anlarız ve görüşlerine itibar ederiz'' diye konuştu. Hidroelektrik santralleri konusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ortak bir karar vereceklerini ifade eden Yıldız, bunu da kararlılıkla uygulayacaklarını bildirdi. -''ENERJİ VERİMLİLİĞİ BİLİNCİ GELİŞMELİ''- Bakan Yıldız, toplumda enerji verimliliği bilincinin tam olarak gerçekleşmediğini belirterek, ''Eğer enerji kaynaklarımızı artıramıyorsak, var olan kaynakları verimli ve tasarruflu kullanmalıyız. Bu şekilde de gelir elde edilir'' dedi. Enerji verimliliği ve yalıtım konusunda, 4 ayda kendini amorti eden sistemler bulunduğunu kaydeden Yıldız, ''Bu bir kültür meselesi. Kanunla, mevzuatla olmuyor. Kamuda da bu konuda yeterli anlayışın olduğunu sanmıyorum. Enerji verimli kullanılmalı ve binalar ısı yalıtımlı olmalı. Böylece enerjide çok büyük tasarruflar sağlayabiliriz'' diye konuştu. -''TÜRK SANAYİSİ, LİG ATLAYACAK''- Toplantıda, 2023'e kadar Türkiye'de kaç tane nükleer santral yapılmasının planlandığı şeklindeki bir soru üzerine de Yıldız, ''Akdeniz ve Karadeniz'de 2 tane nükleer santral yapmayı planlıyoruz. Nükleer santralle birlikte Türk sanayisi de lig atlayacak'' dedi. Nükleer santrallerin 5 binin üzerinde parçadan oluştuğunu, santrallerin çalışmalarının devam etmesi için bu parçaların sürekli olarak tedarik edilmesi gerektiğini ifade eden Yıldız, Rusya ile yapılan görüşmelerde, bu parçaların Türkiye'de üretilmesi konusunda bir karara varıldığını bildirdi. Nükleer santral için gerekli parçaları üretecek Türk sanayisinin çok daha gelişmiş olacağını, böylece yeni istihdamların ve yatırımların söz konusu olacağını vurgulayan Yıldız, ''Türk sanayisi bu sayede lig atlayacak. Kurban Bayramı'ndan önce de Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Güney Kore'ye gideceğiz ve ikinci nükleer santral için son görüşmeleri yapacağız, pürüz olmazsa anlaşma imzalayacağız'' diye konuştu. Yıldız, ''Biz dünyayı temiz tutan ülkelerdeniz. Çünkü sanayileşmemiz, sanayileşmiş ülkeler gibi gelişmiş değil. Dolayısıyla dünyayı biz daha az kirlettik. Sanayileşmiş ülkeler, dünyayı daha çok kirlettikleri için, temizlenmesi konusunda da daha aktif olmaları gerekir'' dedi. Elektrikçiler ve Elektronikçiler Odası Kayseri Şubesi'nin düzenlediği toplantıya da katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, burada yaptığı konuşmada da, enerji verimliliğinin ve tasarrufun önemine değindi. Yıldız, ''Herkesin bulunduğu mekandan tutun da, yediği yemeğe kadar verimlilik ön planda tutulmalı. Dünyada bir günde herkes tarafından bir adet pirinç tanesi tasarruf edilse, günlük 40 kamyon pirinç toplanmış olur. Bunu böyle düşünmek lazım'' diye konuştu. Türkiye'nin de bulunduğu coğrafyada toplam 750 milyon insanın yaşadığını ve sadece 17,5 milyon kişinin yaşadığı New York'un, bu coğrafyadan daha fazla enerji tükettiğini, dünyada hiç elektrikle tanışmamış grupların bulunduğunu ifade eden Yıldız, ''Enerji tüketimi konusundaki bu dengesizlikler giderilmeli'' dedi.