-YILDIZ: ÇERNOBİL'E HAYIR AKKUYU'YA EVET ANKARA (A.A) - 25.04.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Çernobil gibi birinci nesil ve 40 yaşını aşmış santrallarla karşı olduğunu, fakat Akkuyu'da yapılacağı gibi güvenlik düzeyi üst noktada, üçüncü nesil santralların yapılması gerektiğini bildirdi. İsviçre enerji şirketi EGL'nin Demirören Grubu ve BOTAŞ'la yaptığı anlaşmaların imza törenine katılan Yıldız, iki imza töreninin hem firmalara hem de iki ülke arasındaki ilişkilere olumlu katkılar koyacağı kanaatinde olduğunu bildirdi. Avrupa'nın özellikle doğalgaz arz güvenliği ile alakalı probleminin çözümünün bir parçası olmak adına da söz konusu anlaşmaların önemli olduğuna işaret eden Yıldız, ''Türkiye, bu konuda bütün projeler karşısındaki pozitif tutumunu devam ettirecektir. Hem Nabucco, hem ITGI hem de TAP projeleriyle alakalı gelişmeleri hem ortak, hem partner olarak dikkatle takip etmektedir'' dedi. BOTAŞ ile EGL arasında imzalanan mutabakat zaptının bir çerçeve anlaşma olduğunu belirten Yıldız, doğu ve güneyden girebilecek gaz kaynaklarının, Yunanistan ve Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya aktarılmasıyla ilgili temel prensipleri içerdiğini söyledi. Yıldız, ''Bu, ikili anlaşmalara zemin oluşturabilecek bir anlaşma taslağıdır. Farklı güzergahlarla farklı firmaların, farklı korelasyonlarına açık bir anlaşmadır. Kaynak ülkelerinden 3-4 tanesini içerebildiği gibi, tüketim ülkelerinden de en az o kadarını içerebilir'' dedi. -''ÇERNOBİL'E HAYIR, AKKUYU'YA EVET''- Gazetecilerin Akkuyu nükleer santral projeleriyle ilgili soruları üzerine Taner Yıldız, geçtiğimiz hafta Ukrayna'da Uluslararası Nükleer Güvenlik ve Çernobil Kazası Anma Konferansı'na katıldığını hatırlatarak, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ve AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso'nun da bulunduğu 46 ülkeden üst düzey yetkililerin bulunduğu bir toplantı yapıldığını söyledi. Fukuşima'dan sonra bu toplantının daha da önem kazandığını ifade eden Yıldız, şöyle konuştu: ''Toplantıda birçok konu konuşulmasına rağmen, iki cümle ile şu özeti yapabilirim. Nükleer santrallarda güvenlik önlemleri mutlaka artırılmalıdır ama nükleer santrallarla enerji üretimine devam edilmelidir. Türkiye'de bu görüşe katılmaktadır. Orada Greenpeace üyeleri çernobil aleyhine bir pankart açtılar 'Çernobil'e hayır' diye. Bu pankarta ben katılıyorum ama doğrusunun şu pankartla yapılması gerektiği kanaatindeyim; Çernobil'e hayır, Akkuyu'ya evet. Çünkü güvenlik önlemleri olmayan 40 yaşını aşmış bir santrala biz de şu anda karşıyız ve halen dünyada 26 tane bu şekilde santral var. Birinci nesil, 40 yaşını aşmış santrallerin kapatılması lazım. Fakat Akkuyu'ya yapacağımız gibi üçüncü nesil santralların da devam etmesi gerekiyor. Ben Greenpeace üyelerinin de bu tarzda düşüneceğine inanıyorum.'' Nükleer santraldan üretilen enerjinin 15 yıl alım garantisi bulunduğunu, bunun da 12,35 sent/dolardan alınacağını hatırlatan Yıldız, söz konusu fiyatın bugüne indirgenmiş değerinin 6,4 sent olduğunu vurguladı. Yıldız, ''Bizim bahsettiğimiz rakam 2035 yılına kadar kamunun alacağı eskalasyonsuz rakamdır'' dedi.