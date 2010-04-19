Yıldız: Çakal takımına pabuç bırakmayız

T24

Enerji Bakanı Taner Yıldız'a yumruklu saldırı



'Yurdun dört bir yanında provokatif eylemler var'

'Saldırı ile yıldırmak istiyorlarsa, daha çok çalışacağım'

Anayasa görüşmelerinde oy kullanmak için tedavisine ara veren bakan Yıldız, "kırılsa da dökülse de yolumuza devam edeceğiz" dedi. Saldırının fevri bir davranış olmasını temenni eden Yıldız, halka da seslendi, "provokasyona aldırış etmeyin" diye konuştu.Vatandaşları provokasyonlara kapılmamaları konusunda uyaran Yıldız şöyle konuştu: Bizler bu ülkenin kalkınması, en ücra köşedeki vatandaşa hizmet götürebilmek için her kademedeki arkadaşlarımızla canla başla uğraşıyoruz. O yüzden burnumuz kırılsa da dökülse de bir bütün olarak yola devam edeceğiz.Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin TOKİ’den 100 daire alıp şehit ailelerine hibe ettiğini kaydeden Yıldız, hükümetin şehit ailelerinin yanında olduğunu söyledi. Taner Yıldız, Türkiye’de terörün kökünün kazınacağını ve demokratik açılımla birlikte PKK’nın ülkeden kovulacağını savundu. Yıldız, “Türkiye’de her şey normalleştikten sonra, terör bu şekilde kalamaz. Buna hiç kimsenin, hele hele üç beş tane çakal takımı, çapulcu tiplerin hiç hakkı yok. O yüzden kendini bilmezlere pabuç bırakacak değiliz” diye konuştu.Şehit aileleri ve şehit kanı üzerinden siyaset yapılmaması gerektiğini ifade eden Bakan Yıldız, olayda bir provokasyon olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Yıldız, “Lokal ve fevri bir davranıştır diye ümit etmek istiyorum ama provokasyonun parçalarını Türkiye’nin dört bir yanında görüyoruz. Ben o yüzden bunun fevri bir davranış olması konusunda ümitlerim daha da azaldı” dedi.Geçtiğimiz günlerde Samsun’un Ladik ilçesinde şehit olan iki polis ve Şırnak’ta teröristlerle girdiği çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Yüzbaşı Levent Çetinkaya’yı hatırlatan Bakan Yıldız, sözlerine şöyle devam etti:Bu şehitlerimiz, ülkemiz için kendilerini feda ettiler, bizler de bu ülkenin kalkınması için, en ücrada ki vatandaşımıza hizmet götürebilmek için Sayın Başbakanımızın başkanlığında bütün arkadaşlarımız, canla başla uğraşıyorlar. Biz kırılsa da, dökülse de, bir bütün olarak yolumuza devam edeceğiz. Bununla alakalı, yıldırılmak isteniyorsa, tam tersini söyleyeyim, bu ülke için çok daha fazla çalışacağım. Ben ameliyat oldum ama hangi saate kadar olursa olsun o saate kadar mecliste hizmetime devam edeceğim. Bu şahıs meselesi değil, ülkenin dönüm meselesi. Ülkenin normalleşmesiyle alakalı bir mesele.