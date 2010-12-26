-YILDIZ BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNİN SON GÜNÜNE YETİŞEMİYOR PEKİN (A.A) - 26.12.2010 - Japonya'dan dönüş seferinde kabin basıncının düşmesi nedeniyle, bulundukları GAP uçağı Pekin'e acil iniş yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve beraberindeki heyet, THY'nin TSİ 17.55'deki tarifeli Pekin-İstanbul seferiyle ve aktarmalı olarak Ankara'ya dönecek. Acil iniş yapan GAP uçağı için Hong Kong'dan parça beklendiği, gerekli bakım yapıldıktan sonra bu uçağın da Türkiye'ye getirileceği kaydedildi. Bakan Yıldız yaptığı açıklamada, uçakta kabin basıncının düşmesi sırasında korkutucu bir durum yaşamadıklarını, sadece kulaklarında biraz ağrı hissettiklerini belirtti. GAP uçağının yakıt ikmali için Kazakistan'ın Almatı kentine veya hava durumuna bağlı olarak Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e inişi planlanıyordu, ancak acil durum nedeniyle Pekin'e inilmek zorunda kalındı. Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Murat Esenli'nin karşıladığı Bakan Yıldız ve beraberindeki heyetin, tarifeli sefere kadar şehir turu yapması ve Çin Seddi'ni gezmesi bekleniyor. Bakan Yıldız, ortaya çıkan acil durum nedeniyle, TBMM'deki bütçe görüşmelerinin son gününe yetişemiyor.