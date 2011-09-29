-Yıldız: Biz gerçekçi, teknik çalışma yapıyoruz ANKARA A.A - 29.09.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Akdeniz'deki petrol arama çalışmalarına ilişkin olarak, bütün komşularıyla ''sıfır'' problem oluşturmaya çalışan bir yapının farklı gerekçelerle istismar edilmesine müsaade etmeyeceklerini vurgulayarak, ''Biz burada spekülatif hatta manipülatif bir çalışma yapmıyoruz. Biz gerçekçi, fiili olarak hatta siyasi bir provokasyondan uzak bir teknik çalışma yapıyoruz'' dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kemal Öztürk'ü makamında ziyaret etti. Yıldız ziyarette, uluslararası hukuka aykırı olarak işlem yapan Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin etrafındaki alanlarla ilgili önemli bir gelişme yaşandığını söyledi. Yıldız, ''Sayın Başbakanımızın gerek Birleşmiş Milletler, gerekse farklı ortamlarda kamuoyunda paylaştığı iki temel konu var. Bir tanesi böyle bir hukuksuzluğun sona erdirilmesi, yok devam ettirilecekse de Kıbrıs Halkının tamamının hakkı olan bu çalışmanın statüsünün belirlenmesi. Bu ikisinden geriye adım atılmaması halinde, böyle bir noktaya gelinmemesi halinde biz çalışmalarımıza devam edeceğiz'' diye konuştu. Yapılan çalışmanın bir ''sondaj'' çalışması olmadığını bunun bir sismik arama faaliyeti olduğunu vurgulayan Yıldız, Piri Reis ile veya bir başka bir gemide ya da bir başka ülkeyle beraber yapılan çalışmalar bir sismik arama faaliyeti olduğunu söyledi. Kayda değer bulgulara rastlanması halinde sondaj çalışmalarına geçileceğini bildiren Yıldız, şunları söyledi: ''Bu bir süreçtir. Türkiye, güçlü bir devlettir, büyüyen gelişen bir ülkedir. Akdeniz'deki bu hukuksuzluğa kayıtsız kalacak durumda değildir. Biz bütün komşularıyla sıfır problem oluşturmaya çalışan bir yapının farklı gerekçelerle istismar edilmesine de tabi ki müsaade etmeyiz. Bu sıfır problemden uzaklaştığımız anlamına gelmez ama kayıtsız kalmadığımız anlamına geliyor. O yüzden teknik açıdan bu çalışmalara devam edilecek. Sondaj adı üstünde iki boyutlu, üç boyutlu sismik aramaların bu verilerin değerlendirildiği, faaliyetlerdir. Sondajın sonunda çıkan gaz ya da petrol miktarı yeterli olmayabilir orada petrol veya doğalgaz olmayabilir, oradan o çıkartılmayabilir. Çıkartılmasa bile fizibl olmayabilir. Bütün bunlar alternatifler arasında. O yüzden şu anda şu kadar milyar metkreküp petrol demek somut sonuç odaklı bir cümle olmaz. Bunlar bu çalışmalardan sonra, sondaj çalışmalarından sonra,yapılacak çalışmalarla ancak netleştirilebilir. Biraz bu konuda temkinli olmak lazım. Rakamlardan çok bahsetmemek lazım.'' Sismik çalışmalardan çıkan donelere göre hareket edileceğini belirten Yıldız, ''Biz burada spekülatif hatta manipülatif bir çalışma yapmıyoruz. Biz gerçekçi, fiili olarak hatta siyasi bir provokasyondan uzak bir teknik çalışma yapıyoruz. Zaman zaman balık avlama ve balık aramalarla alakalı çalışmaların bu tür çalışmalara esas teşkil ettiğini biliyoruz. Bazı ülkelerin yaptığı gibi o yüzden bizim yaptığımız net bir çalışmadır'' dedi. -Nükleer'de durum- Nükleer güç santralinin kurulmasına ilişkin Japonya ile görüşmeler konusunda da Yıldız, Fukişima'daki kazanın Japonya'yı etkilediğini, bunun da zaman olarak nükleer görüşmelerini etki yaptığını söyledi. Yıldız, ''Umarım da bir an önce onlar o kararlarını netleştirsinler ve bize bildirsinler. Biz de yine nükleer güç santrallerinin yapımıyla alakalı sürdürdüğümüz kararlığı aynı oranda devam ettireceğiz'' Türkiye'nin bazı AB üyesi ülkelerin 6-7 yıllık büyümesine denk gelen büyümeye bir yılda yaptığına işaret eden Yıldız, bu büyümeyi karşılayacak bütün enerji kaynaklarını yerli, yenilebilir kaynakları harekete geçirdiklerini, nükleer güç santralleriyle alakalı çalışmalara da devam edeceklerini kaydetti.