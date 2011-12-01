-Yıldız: Batı Hattı'ndan akan doğalgaz devam edecek İSTANBUL (A.A) - 01.12.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Batı Hattı'nda süre uzatımı gerekiyorsa, bunun verilebileceğini belirterek, ''Şu bir gerçektir, Batı Hattı'ndan akan doğalgaz bir şekliyle devam edecektir'' dedi. Yıldız, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından yıllık olarak hazırlanan, TÜSİAD tarafından Türkiye tanıtımı Sabancı Center'da düzenlenen ''World Energy Outlook 2011'' Türkiye sunumu sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Batı Hattı'nda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) çok sayıda başvuru yapıldığı ancak eksiklerin tamamlanması için süre tanındığı hatırlatılarak sorulan ''Süre sonunda da eksikler giderilmezse, özel bir süre uzatımı olacak mı? BOTAŞ devreye tekrar girebilir mi?'' soruları üzerine Yıldız, şunları söyledi: ''Süre uzatımları gerekiyorsa, onlar verilecektir. Ama Batı Hattı'nda önemli olan, piyasanın serbestleşmesiyle alakalı temel politikalarımız çerçevesinde özel sektör marifetiyle bunlar çözmektir, halletmektir. Bu da serbest piyasa ekonomisine daha da uyan bir noktadır. Bu konuda herhangi bir aksaklık yaşamayacağımız kanaatindeyim. Tabii ki, Rusya ziyaretimde Batı Hattı'yla da alakalı görüşmeler mutlaka olacaktır, bu da çok tabiidir. Ben, kamudan daha ziyade özel sektörün burada rol alacağı kanaatindeyim.'' Enerjinin sanayide verimli kullanılmasına yönelik çalışma olup olmayacağına ilişkin bir soru üzerine Yıldız, enerji verimliliğinin, enerjinin üretilmesi konusunda ortaya konulan çabalardan daha önemli olduğunu vurgulayarak, bu alanda bir seferberlik başlatıp, kanun, yönetmelik ve mevzuatlarının çıkartıldığını, ancak meskenlerden sanayicilere kadar pratik uygulamaların hayata geçmesi gerektiğini söyledi. Yıldız, sanayiciler için, her 100 bin liralık enerji tasarrufu çalışmanın yüzde 30'unu karşılayabilecek bir yapıyı ortaya koyduklarını hatırlatarak, şöyle dedi: ''Bu müstakil bir sübvansiyon anlamına gelmez. Aynı zamanda, enerji tasarrufuyla alakalı, sanayicilerimizi bu kapsam içerisine almayla alakalı çalışmalardır. Biz bir enerji yatırımı değil, herhangi bir yatırım yaparken 5-6 yılda kendini amorti eden yatırıma çok karlı bakarız. Enerji verimliliğinde ve tasarrufunda 2 yılda kendini amorti edecek yatırım kalemleri var. Bu manada sivil toplum örgütleriyle beraber çalışmalarımızı hızlandıracağız, çok kısa bir dönemde bunları açıklayacağız. Gerek beyaz eşyada, gerek sanayide, gerek toplumun her katmanında mutlaka enerji tasarrufuyla alakalı çalışmaları ön plana almamız lazımdır diye düşünüyorum.''