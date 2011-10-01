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Ekonomi

Yıldız: Batı Hattı kontratı sonlandırıldı TBMM (A.A)

01 Ekim 2011 19:56

-Yıldız: Batı Hattı kontratı sonlandırıldı TBMM (A.A) - 01.10.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Batı Hattı kontratının, istenilen indirim oranlarının oluşmaması nedeniyle sonlandırıldığını açıkladı. Yıldız, TBMM'de gazetecilerin doğalgaz zammına ilişkin sorularını yanıtladı. ''Rusya ile ilgili açıklamasının'' hatırlatılması üzerine Yıldız, Rusya'dan alınan ve Trakya'dan gelen ''Batı Hattı'' olarak isimlendirilen kontratın, dün Botaş'ın yazdığı yazıyla ''istenilen indirim oranlarının oluşmaması'' nedeniyle sonlandırılması iradesinin ortaya konulduğunu açıkladı. Yıldız, şöyle devam etti: ''Çokça soruluyor 'Rusya ile ilişkilerde sorun doğurur mu?' diye. Rusya bizim stratejik işbirliği yaptığımız son derece önemli, bir kaç kontrata dayanarak ilişkilerimizin bozulamayacağı kadar sağlam ve güçlü ilişkilerimizin olduğu bir ülkedir. O yüzden bu tür kontratların sonlandırılmış olması gaz girişinin sonlandırılmış olması anlamını taşımıyor.''

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