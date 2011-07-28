-YILDIZ: BASININ ZAM DEĞERLENDİRMESİ DOĞRU DEĞİL ANKARA (A.A) - 28.07.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye'nin Rusya'dan doğalgaz aldığı Batı Hattı ile ilgili 6 milyar metreküplük gazın kontratının değerlendirilmesinin ağustos sonuna kadar yapılmak durumunda olduğunu belirtti. Yıldız, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyelerini kabulünün ardından yaptığı açıklamada, kabulde, Türkiye'nin genel ekonomik değerleri ve enerji sektörü üzerine fikir teatisinde bulunduklarını söyledi. Kabulde, ayrıca, Türkiye'nin özellikle yaptığı ekonomik işlemlerde, enerji sektörüyle alakalı işlemlerde bir kısım olumlu tavsiye ve eleştirileri dinlediklerini ve son derece yararlandıklarını anlatan Yıldız, özellikle Türkiye'nin ithal ettiği malzemeler üzerinde yerli üretim nasıl gerçekleştirilebileceği ve enerji sektörünün payının ne olabileceğinin de konuşulduğunu ifade etti. TİM Başkanı Büyükekşi de Yıldız'ı, 61. hükümetteki yeni görevinden dolayı tebrik ettiklerini belirtti. Son günlerde Türkiye'nin cari açığı ile ilgili en önemli sıkıntılardan birinin enerji kalemi olduğunu, bu konuda ihracatın önemini ortaya koyduklarını, Türkiye'nin ihracat odaklı bir üretim ihtiyacı bulunduğunu belirten Büyükekşi, kalkınmanın ve büyümenin motorununu ihracat olacağının altını çizdiklerini kaydetti. Cari açığı azaltabilmek için ara malı ve hammadde üretiminin belli oranlarda Türkiye'de yapılabilmesinin önünün açılabilmesi için de nokta teşvikler gerektiğini ifade eden Büyükekşi, yenilenebilir enerji kaynaklarında neler yapılabileceğini de görüştüklerini belirtti. Türkiye'nin hedefi olan 500 milyar dolar ihracatı yapabilmek için bu yıl yüzde 20'nin üzerinde bir ihracat gerçekleştireceklerini belirten Büyükekşi, ''Şu andaki kurun durumu da bizim için son derece önemli çünkü hızlı bir dalgalanma bize zarar veriyor. Biz kurda istikrar istiyoruz, istikrar her zaman ihracatımız için son derece faydalı'' dedi. -SORULAR- Bakan Yıldız, daha sonra soruları yanıtladı. Bir gazetecinin, ''Rusya'dan alınan doğalgazın 1 Ekim'de 500 dolara çıkacağına'' ilişkin haberlerin çıktığını söylemesi üzerinde Yıldız, Türkiye'nin Rusya'dan iki temel hat üzerinden doğalgaz aldığını, bunlardan birinin Mavi Akım, diğerinin ise Batı Hattı olduğunu belirtti. Batı hattıyla ilgili 6 milyar metreküplük gazın kontratının değerlendirilmesinin ağustos sonuna kadar yapılmak durumda olduğunu ifade eden Yıldız, şöyle konuştu: ''Bu rakamlar, sizin dediğiniz tarzda gelişen rakamlar değil. Şu ana kadar aldığımız doğalgazın ve petrolün fiyatı, kamuoyunun da açıktan takip ettiği gibi arttı. Ancak bunu kendi içinde balans edecek sistemler geliştirdiğimiz için şu ana kadar böyle bir zam konusu karşımıza gelmedi. Basının sürekli bugün gelecek, yarın gelecek demesini de doğru bulmuyorum. Biz her ay kendi içinde o değerleri tespit ediyoruz, o değerlerden vatandaşımıza sirayet edip etmeyeceğini tartışıyoruz. Bu durumda, bir ay, üç ay sonra zam gelecek demek doğru değil.'' Azerbaycan temaslarını da değerlendiren Yıldız, 2017'de yapılması planlanan Şahdeniz 2 Projesi konusunda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kararlılıklarını ortaya koyduğunu belirtti. Bu projenin gerçekleşmesinin, hem Türkiye hem kaynak ülkeler hem de Avrupa açısından önem taşıdığını ifade eden Yıldız, projenin gerçekleşecek olmasının özellikle kaynak bekleyen birçok projenin kaynağını meydana getirecek temel çerçeve olacağını kaydetti.